Histórico: Marco Trungelliti fue convocado para disputar la Copa Davis con la Selección Argentina

El santiagueño será uno de los cuatro debutantes en el equipo que anunció Javier Frana para enfrentar a Corea del Sur.

Hoy 15:04

La Selección Argentina de Tenis confirmó su equipo para disputar los Qualifiers de la Copa Davis 2026 ante Corea del Sur, y la gran noticia para Santiago del Estero es la presencia y debut de Marco Trungelliti con la camiseta albiceleste. El santiagueño fue convocado por Javier Frana para integrar el plantel que competirá el 7 y 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan.

La nómina marca una fuerte renovación en el equipo nacional. Frana apostó por Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Gómez en singles, junto a los especialistas en dobles Guido Andreozzi y Andrés Molteni. De este modo, Trungelliti, al igual que Tirante, Gómez y Andreozzi, tendrá su primera experiencia en Copa Davis, un hecho histórico para el tenis santiagueño.

Actualmente ubicado en el puesto 131 del ranking ATP, Marco Trungelliti viene de una extensa trayectoria en el circuito profesional y ahora tendrá la oportunidad de representar al país en la máxima competencia por equipos. Su convocatoria representa un reconocimiento al esfuerzo sostenido y a su vigencia en el tenis internacional. Trunge fue sparring cuando en 2016 Argentina se consagró campeón.

El capitán Javier Frana explicó las razones de la convocatoria y las ausencias de jugadores de mayor ranking. “Los cambios de la ITF para este año perjudican al tenis argentino porque no es compatible con la gira sudamericana”, señaló. Aun así, destacó el compromiso del grupo elegido y el valor simbólico de esta nueva camada.

“Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando, que dieron el sí por su generosidad y convicción. Vamos a ir a Corea a dar lo mejor y a demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los cinco mejores del ranking”, remarcó Frana, mostrando confianza en el equipo.

Además de Trungelliti, los otros debutantes serán Thiago Tirante (106° del ATP), Guido Andreozzi (33° en dobles) y Federico Gómez (183°). Para el santiagueño, la serie ante Corea del Sur marcará un hito en su carrera y una nueva página para el deporte de Santiago del Estero en la escena internacional.