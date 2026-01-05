Racing cerró su segundo refuerzo por el que pagará 3 millones de dólares

El volante era el principal apuntado por el DT para mejorar el ataque del equipo. Se sumará a la pretemporada en las próximas horas.

Hoy 14:55

La Academia acordó la llegada del mediocampista tras destrabar una negociación compleja con Huracán y sumó una pieza clave para el proyecto de Gustavo Costas.

Matko Miljevic se convirtió en el segundo refuerzo de Racing en este mercado de pases. La dirigencia alcanzó un principio de acuerdo con Huracán para adquirir el 80% del pase del volante, a cambio de 3 millones de dólares, en una operación que era prioridad para el cuerpo técnico.

Luego de varias semanas de charlas, la negociación se destrabó por un punto clave: Huracán no abonará los 500 mil dólares que le correspondían al jugador por la transferencia y, además, conservará el 20% de la ficha. Ese detalle terminó de sellar el entendimiento entre los clubes.

El mediocampista de 24 años firmará un contrato por cuatro temporadas y en las próximas horas se pondrá a disposición del entrenador. La idea es que realice la revisión médica entre hoy y mañana y luego viaje a Paraguay para sumarse a la pretemporada con el plantel.

La llegada de Miljevic responde a una búsqueda concreta del cuerpo técnico: un volante con buen manejo de pelota, despliegue y llegada al área rival. En la última temporada fue una de las figuras del Globo, lo que despertó el interés de varios equipos del fútbol argentino.

Durante su etapa en Huracán, Miljevic disputó 42 partidos oficiales, con 8 goles y 8 asistencias, números que reflejan su incidencia ofensiva y su protagonismo en el juego.

De esta manera, Racing suma su segunda incorporación, tras la llegada de Valentín Carboni, quien arribó a préstamo por un año luego de una rápida negociación entre Diego Milito y el Inter de Milán.