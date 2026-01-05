Nicolás Maduro se declaró inocente ante el tribunal de Nueva York

“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, dijo el líder chavista en su primera audiencia con la Justicia de Estados Unidos.

Hoy 15:06

Nicolás Maduro fue trasladado a un tribunal federal de Nueva York, donde comenzó el juicio en su contra por narcoterrorismo. Durante la audiencia inicial, se declaró inocente de los cuatro cargos que le imputa la Justicia estadounidense, entre ellos conspiración para importar cocaína a gran escala y posesión de armas de guerra, como ametralladoras y artefactos explosivos.

El proceso está a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien encabeza el tribunal que analiza la acusación de que el líder chavista habría coordinado una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas, con vínculos con organizaciones criminales y armadas como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, la guerrilla colombiana de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.

“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”, dijo Maduro durante la audiencia de este lunes.

Barry Pollack, el abogado del presidente venezolano, afirmó en el tribunal de Nueva York que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante, informó la agencia EFE.

El megaoperativo comenzó cerca de las 9 de la mañana, desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde fue alojado el sábado tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Las imágenes mostraron el momento en el que los agentes de la DEA sacaron al líder chavista del edificio junto a su esposa Cilia Flores y los subieron a una camioneta.

El recorrido fue de apenas unos metros hasta un helicóptero que lo esperaba para realizar la segunda parte del traslado. Minutos más tarde, descendió de la aeronave y fue subido a un camión blindado para, finalmente, ser llevado hasta el tribunal federal de Manhattan.

Según algunos juristas y de ser hallado culpable, Maduro podría ser condenado a un mínimo de 50 años de prisión, aunque la pena podría llegar a varias cadenas perpetuas. Otros especialistas afirman que una sentencia mínima rondaría los 20 años.