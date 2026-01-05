El anuncio de Novak Djokovic que sacudió al tenis mundial: “Este capítulo ya está cerrado”

La leyenda serbia lanzó un comunicado en las redes sociales para dar a conocer una decisión que causó un gran impacto en el deporte.

El mundo del tenis recibió un impacto inesperado este lunes. Novak Djokovic, el máximo ganador de Grand Slams de la historia y principal impulsor de la Professional Tennis Players Association (PTPA), anunció su retiro inmediato de la organización que él mismo ayudó a crear en 2020.

A través de un comunicado que rápidamente se volvió viral en X, “Nole” confirmó que su etapa como referente gremial llegó a su fin. “Este capítulo ya está cerrado”, afirmó el serbio, dejando entrever un quiebre profundo con la conducción actual.

El anuncio no fue solo una despedida formal. Djokovic explicó que ya no comparte el rumbo de la asociación: “Siento que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección que ha tomado la PTPA”, una frase que encendió las alarmas sobre la interna del sindicato.

La PTPA nació con la promesa de representar a los jugadores con menos recursos y pelear por una distribución más equitativa de los premios, postura que enfrentó a Djokovic con los organismos oficiales durante años. Este quiebre sugiere que la relación con los actuales directivos estaba totalmente rota.

El comunicado completo de Novak Djokovic

“Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen.

Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización.

Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado.”

Qué significa esto para el futuro de Novak Djokovic

La salida de Djokovic de la PTPA se da en un momento particular de su carrera, donde cada decisión es leída bajo la lupa de un posible retiro del tenis profesional.

Al despegarse de sus responsabilidades dirigenciales, muchos interpretan que el serbio busca priorizar sus últimos años de competencia y evitar el desgaste que implican las disputas legales y políticas de liderar un gremio.

Por ahora, desde la PTPA no hubo respuesta oficial. Lo cierto es que, sin Djokovic, la asociación pierde a su máxima figura y sostén, y el futuro del sindicato de tenistas entra en una zona de total incertidumbre.