José Luis Gómez y Facundo Flores analizaron la ida y palpitaron la revancha entre Central Argentino y Comercio

El defensor del Albo y el delantero del Tripero hablaron con Noticiero 7 tras la victoria del elenco bandeño por 1-0 en la ida de la cuarta fase del Torneo Regional.

Hoy 17:45

Central Argentino se quedó con un triunfo por 1-0 frente a Comercio en el partido de ida de la cuarta fase del Torneo Regional Federal Amateur, disputado en La Banda.

Tras el encuentro, José Luis Gómez, defensor del conjunto bandeño, y Facundo Flores, delantero del Tripero, analizaron el desarrollo del juego en diálogo con Noticiero 7, dejando sensaciones claras de cara a la revancha.

Gómez valoró el resultado conseguido en casa y remarcó la dificultad del cruce. “Se consiguió un resultado positivo, que era ganar acá en casa. Se sabía que iba a ser un partido difícil, complicado. Se trabajó eso”, expresó. Además, reconoció las virtudes del rival: “Ellos son fuertes en pelota parada, que era sabido”, aunque insistió en que lo importante fue cumplir el objetivo inicial.

El defensor destacó su rol desde la experiencia y el compromiso colectivo. “Uno, con la experiencia que tiene, trata de ayudar al compañero, al grupo, que es lo que necesita. Trato de aportar de donde puedo”, señaló, y volvió a poner el foco en la gente: “Lo importante es ganar acá en nuestra casa y darle una alegría a la gente”.

Pese a la victoria, Gómez fue cauto y recordó que la serie está abierta. “Todavía falta, faltan 95 minutos más, que hay que jugarlo en la próxima”, afirmó, y agregó: “A ellos no les va a ser fácil también que nosotros vayamos a su cancha, manejemos el partido, porque ahí tenemos que ser inteligentes”. En ese sentido, sostuvo que el grupo seguirá trabajando: “Tenemos que trabajar una semana para seguir mejorando y seguir creciendo, porque los partidos van a ser duros”.

Del lado de Comercio, Facundo Flores se mostró confiado pese a la derrota. “Creo que tuvimos la oportunidad para abrir el marcador, pero bueno, quedan 90 minutos. Creo que lo hicimos bien, más allá del resultado”, explicó el atacante, quien remarcó que la definición se trasladará a su cancha. “Queda el segundo tiempo en casa, que nosotros tranquilamente lo podemos dar de vuelta”.

El delantero reconoció que, en la búsqueda del gol, dejaron espacios, aunque también generaron situaciones. “Con el afán de subir en el marcador, dejaban espacio y nosotros nos supimos aprovechar. Por ahí nos apurábamos mucho en el último toque, pero aún así tuvimos oportunidad”, dijo. Y añadió: “Eso es lo que nos deja tranquilos, que nosotros tenemos nuestra arma y creo que en nuestra cancha va a ser distinto”.

"Facu" también mencionó las condiciones del campo de juego. “Una que otra intentamos de afuera del área, pero había que intentarlo porque estaba mojada la cancha”, comentó. Finalmente, dejó en claro su sensación de calma: “Estoy tranquilo, más allá del resultado. No lo hemos hecho mal, no hemos hecho un mal partido”, y cerró con un deseo: “Ojalá que el partido de vuelta sea justo todo y que ganen mejor”.

Con la ventaja mínima para Central Argentino y la confianza de Comercio en su localía, la serie promete un cierre intenso en la revancha de esta fase decisiva del Regional.