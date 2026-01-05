Argentina respaldó a Estados Unidos en la ONU por Venezuela

En el Consejo de Seguridad, el Gobierno calificó al régimen de Nicolás Maduro como una amenaza regional y apoyó el operativo impulsado por Washington.

Diferentes organismos internacionales convocaron reuniones de urgencia tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro. Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Argentina respaldó los operativos estadounidenses.

La reunión se realizó tras la solicitud presentada por Colombia y respaldada por Rusia y China. El órgano de 15 miembros ya se había reunido dos veces en los últimos tres meses —en octubre y diciembre— por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”, señaló el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, que llevó este lunes la posición de la administración de Javier Milei ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

En su exposición en la ONU, Tropepi señaló que la Argentina “confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios de derecho internacional”, según consignó la Agencia EFE.

Además, señaló que confía en que tras la detención de Maduro se logre “poner fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario, que hundió al pueblo venezolano en la pobreza y que obligó a que 8 millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país”.

“El régimen de Nicolás Maduro no solo ha constituido una amenaza directa para los ciudadanos venezolanos por la violación sistemática de los derechos humanos, la apropiación de los recursos del país y la destrucción de las instituciones democráticas, sino también para toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado”, remarcó.

Ante los desafíos de “acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región”, dijo que la Argentina “está lista y dispuesta a colaborar”.

Tropepi también confirmó el compromiso del gobierno de Milei con “el pleno retorno de la institucionalidad y el Estado de derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y la prosperidad”, y de “continuar luchando contra el flagelo del narcoterrorismo y de quienes contribuyen a su financiamiento”.

“El proceso que hoy ser inicia requiere del compromiso firme y coordinado de todos aquellos países que han acompañado al pueblo venezolano en su larga lucha para que Venezuela pueda dejar atrás más de dos décadas de crisis política, humanitaria y social”, agregó.

El embajador argentino ante la ONU también llevó al Consejo de Seguridad del organismo el reclamo por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en diciembre de 2024. El pedido fue para “las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela”.

Desde Caracas, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos de llevar adelante “una guerra colonial” para destruir el sistema republicano venezolano e “imponer un gobierno títere” que facilite el control de los recursos naturales del país, entre ellos las mayores reservas de petróleo del mundo.

Moncada sostuvo, además, que Estados Unidos violó la Carta fundacional de la ONU, que prohíbe a los Estados recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro país.

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) también convocó a un Consejo Permanente extraordinario para tratar la situación de Venezuela.

Según indicó la agencia AFP, la sesión fue pedido por la Misión Permanente de Colombia, cuyo Gobierno rechazó hoy, junto a España, Brasil, Chile, México y Uruguay. Además de las intervenciones de representantes de los Estados miembros, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, el surinamés Albert Ramdin.

A su vez, este domingo se llevó a cabo un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), pero terminó sin consenso. “Los participantes no tenían mucha esperanza de que se llegase a una posición común sobre la captura de Maduro y su esposa, así como el bombardeo de varias instalaciones militares del país”, expresaron fuentes a la agencia EFE.

Había sido solicitado el sábado, tras el ataque estadounidense en Caracas, por el Gobierno brasileño y se realizó por videoconferencia. Por un lado, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; y El Salvador, Nayib Bukele, celebraron la caída de Maduro. En tanto, los líderes de Brasil, Chile, Colombia y México condenaron la acción.

El conflicto se produce en un contexto de creciente presencia militar de Estados Unidos en la región. En los últimos meses, intensificó el control sobre embarcaciones sospechadas de narcotráfico frente a las costas venezolanas y del Pacífico latinoamericano, y anunció un bloqueo a buques bajo sanciones, incluyendo la intercepción de dos petroleros con crudo venezolano.

En paralelo, Maduro se presentará ante un juez de Nueva York hoy para notificarse de los cargos de narcotráfico y de terrorismo. El líder chavista está citado a las 14 por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan para conocer las acusaciones en su contra. También deberá asistir su esposa, Cilia Flores. Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.