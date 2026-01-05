Quién es Alvin Hellerstein, el juez federal de 92 años que presidirá el proceso en Nueva York contra Nicolás Maduro

Hellerstein cuenta con una extensa trayectoria en causas de alto impacto, quien fue designado para presidir el juicio que se desarrollará en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan.

Tras el arresto de Nicolás Maduro, la Justicia de los Estados Unidos definió quién estará al frente del proceso penal contra el ex líder venezolano. Se trata de Alvin Hellerstein, un juez federal de 92 años con una extensa trayectoria en causas de alto impacto, quien fue designado para presidir el juicio que se desarrollará este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan.

La acusación federal contra Maduro incluye cargos graves por narcotráfico, corrupción gubernamental y delitos vinculados al terrorismo, según consta en el expediente presentado por la fiscalía. El caso quedó bajo la supervisión de Hellerstein, uno de los magistrados en actividad con mayor experiencia dentro del sistema judicial estadounidense.

Un tribunal clave en causas de impacto internacional

El Distrito Sur de Nueva York es una de las jurisdicciones federales más influyentes de Estados Unidos y tramita habitualmente procesos vinculados con seguridad nacional, terrorismo, crimen organizado y delitos financieros internacionales. En ese ámbito se llevará adelante el juicio contra el ex jefe del régimen chavista.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez a cargo del juicio a Maduro

Alvin Hellerstein nació en Nueva York en 1933. En sus inicios profesionales se desempeñó como abogado del Ejército de los Estados Unidos, para luego ejercer en el sector privado. En mayo de 1998, fue designado juez federal del Distrito Sur de Nueva York por el entonces presidente Bill Clinton.

Con el paso de los años, Hellerstein se consolidó como uno de los magistrados federales con mayor permanencia en funciones. En 2011 asumió el estatus de juez sénior, aunque continuó interviniendo activamente en causas judiciales de gran complejidad y repercusión pública.

Casos emblemáticos en su trayectoria

A lo largo de su carrera, Hellerstein presidió procesos vinculados con terrorismo, seguridad nacional, litigios financieros complejos y demandas civiles de alto perfil. Entre los casos más resonantes figuran las reclamaciones por daños derivados del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

También intervino en el juicio por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein, así como en el caso contra Michael Cohen, ex abogado del expresidente Donald Trump.

El vínculo con el caso “Pollo” Carvajal

Hellerstein es además el juez que lleva adelante el proceso contra el ex general venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen chavista, acusado de narcotráfico y narcoterrorismo en el mismo tribunal federal de Nueva York.

Según consta en el expediente, el testimonio de Carvajal será clave en el juicio contra Maduro. El exdiputado y ex funcionario chavista decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable el pasado verano de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

Un juez en el centro de un proceso histórico

La asignación de Alvin Hellerstein al juicio contra Nicolás Maduro lo ubica nuevamente en el centro de uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas. En años recientes, el magistrado también dictó fallos que respaldaron y cuestionaron decisiones de la administración de Donald Trump, incluyendo resoluciones que bloquearon deportaciones por fundamentos constitucionales y rechazaron pedidos de reducción de condena basados en religión o nacionalidad.

Con una carrera marcada por decisiones sensibles y causas de alcance global, Hellerstein será una figura central en un juicio que promete tener impacto político y judicial a nivel internacional.