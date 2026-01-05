Alpine presentó el primer adelanto del nuevo auto de Franco Colapinto

El 2026 empezó a tomar forma en Alpine. Con un breve pero sugestivo posteo en redes sociales —“A new era. A526 is alive”— la escudería francesa dejó escuchar por primera vez el rugido de su nuevo auto y marcó el inicio simbólico de una temporada cargada de expectativas para Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Tras un 2025 flojo en rendimiento, el equipo de Enstone decidió apostar fuerte al cambio reglamentario y al desarrollo integral del A526, un monoplaza que se viene gestando desde hace más de un año. La estrategia fue clara: sacrificar resultados para volcar tiempo, recursos y trabajo técnico —especialmente en el área aerodinámica— con el objetivo de volver a ser competitivo.

Uno de los grandes pilares del optimismo es el cambio de proveedor. Alpine utilizará motor y transmisión Mercedes-AMG, la marca dominante de la era híbrida desde 2014. En un contexto donde el componente eléctrico tendrá aún más peso, el equipo confía en contar con una de las mejores unidades de potencia de toda la grilla.

Ese combo —nuevo reglamento, mayor desarrollo y motor Mercedes— explica el clima de ilusión que rodea al proyecto y, en particular, a Colapinto, que afrontará su primera temporada completa como piloto titular. Más allá del respaldo contractual, el argentino sabe que la F1 no da margen: deberá adaptarse rápido a un auto completamente distinto y, como mínimo, rendir a la par de Pierre Gasly.

El desafío será mayor por el calendario inicial. Australia, China, Japón, Bahréin, Arabia Saudita y Miami serán circuitos inéditos para él en la categoría. Si bien llegará con el respaldo de tests y muchas horas de simulador acumuladas desde mediados de 2025, el arranque será exigente.

La clave estará en lograr rápidamente la comunión entre piloto y auto. Si eso ocurre y el A526 responde como promete, hay razones para ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos de manera regular. El sonido ya está. Ahora, falta que Alpine hable en la pista.

