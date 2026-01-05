Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

La dirigente chavista fue proclamada en un acto encabezado por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y con la presencia de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador derrocado.

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta interina de Venezuela, luego del arresto de Nicolás Maduro en un operativo llevado adelante por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. En un discurso cargado de tono político y simbólico, la nueva jefa de Estado aseguró que asumía el cargo “con dolor” por lo que calificó como el “secuestro” del ex mandatario y de su esposa, Cilia Flores, actualmente detenidos en territorio norteamericano.



“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima”, expresó Rodríguez al iniciar su juramento, con la mano derecha en alto y sin apartar la mirada de quien le tomó juramento: su hermano Jorge Rodríguez, recientemente reelecto como presidente de la Asamblea Nacional.



Un juramento marcado por la crisis política



Durante su intervención, Rodríguez hizo reiteradas referencias al operativo llevado adelante por fuerzas especiales de Estados Unidos, al que volvió a definir como un “secuestro de dos héroes”, ahora bajo custodia de la Justicia estadounidense y acusados de narcotráfico y terrorismo.



“Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor”, afirmó la presidenta interina, quien explicó que asumía el cargo en nombre del pueblo venezolano y de los próceres de la patria, con especial mención a Simón Bolívar, figura central del ideario chavista.



También juró por el fallecido expresidente Hugo Chávez, a quien definió como el líder que “devolvió la dignidad a millones de venezolanos y venezolanas”.



Convocatoria a la unidad nacional



Hacia el final de un juramento que se extendió por casi cinco minutos, Delcy Rodríguez lanzó un mensaje político dirigido a todos los sectores del país. Convocó a fuerzas políticas, sociales y económicas a trabajar de manera conjunta “para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles”.



“Juro por Bolívar, por nuestros libertadores, por nuestro pueblo y por las futuras generaciones, que trabajaremos como un solo país para garantizar la paz, la estabilidad política y la tranquilidad social”, sostuvo.



La mandataria interina prometió no darle “descanso” a su brazo ni “reposo” a su alma hasta ver a Venezuela “en el pedestal histórico que le corresponde como nación libre, soberana e independiente”. También aseguró que su gobierno buscará garantizar “felicidad social, estabilidad política y seguridad”.



Un Parlamento dominado por el chavismo



La asunción de Delcy Rodríguez se produjo en paralelo a la inauguración del nuevo período legislativo 2026-2031 de la Asamblea Nacional, nuevamente dominada por el chavismo. De los 285 diputados, 256 responden al oficialismo, pese a la detención de Maduro, quien enfrenta cargos federales en Nueva York por narcotráfico y terrorismo.



El Parlamento deberá legislar sin la presencia del ex mandatario, quien junto a Cilia Flores fue trasladado a Estados Unidos tras un operativo sorpresa realizado en Caracas, que dejó un saldo de víctimas fatales aún no esclarecido, con cifras que oscilan entre 20 y 40 personas según distintas fuentes.



El mensaje del hijo de Maduro



Durante la sesión inaugural, Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder depuesto, afirmó que tanto su padre como Cilia Flores “volverán” a Venezuela. “Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas de que va a pasar”, aseguró ante el pleno legislativo.



El diputado también expresó su “apoyo incondicional” a Delcy Rodríguez, ratificando el respaldo del núcleo duro del chavismo a la presidenta interina en medio de uno de los momentos más críticos de la historia política reciente del país.

