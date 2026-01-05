Ingresar
La incógnita en el arco de River: tras la lesión de Armani, Jeremías Ledesma está a un paso de ser transferido

“Conan” dejó la concentración del Millonario en San Martín de Los Andes para sumarse a su nuevo club.

Hoy 17:22

Apenas comenzada la pretemporada, River enfrenta un escenario inesperado bajo los tres palos. Franco Armani sufrió una lesión y se perderá los amistosos previos al inicio de la competencia, mientras que Jeremías “Conan” Ledesma dejó la concentración en San Martín de los Andes y se irá a préstamo a Rosario Central.

Ledesma, que había llegado al Millonario en julio de 2024, tuvo escasas oportunidades de ser titular debido a la regularidad y solidez de Armani. En las últimas horas abandonó el hotel de la delegación y lo esperan este martes en Rosario para realizarse la revisión médica.

El arquero regresará al Canalla, que recientemente presentó a Jorge Almirón como nuevo director técnico. Allí competirá por el puesto con Jorge “Fatura” Broun. Según informó el periodista Germán García Grova, la operación será un préstamo por un año, con obligación de compra sujeta a objetivos.

¿Quién atajará en River durante la pretemporada?

Para esta etapa, Marcelo Gallardo había convocado a cinco arqueros: además de Armani y Ledesma, viajaron Ezequiel Centurión y los juveniles Franco Jaroszewicz y Santiago Beltrán.

El panorama, sin embargo, no es sencillo. Centurión continúa con la recuperación de la fractura de muñeca que sufrió en la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza, y su continuidad en el club no está asegurada.

Ante este contexto, River podría presentar un arquero debutante en los amistosos de verano que disputará en Uruguay: frente a Millonarios de Colombia el domingo 11 de enero y ante Peñarol el sábado 17.

En cuanto a Armani, la idea es no apurarlo y que pueda reaparecer recién en el debut del Torneo Apertura, cuando el Millonario reciba a Barracas Central, partido que se jugaría el domingo 25 de enero.

