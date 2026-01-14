Visitamos el Campus “Básquet para Todos” y destacaron la gran participación de padres y niños

Con una respuesta muy positiva por parte de las familias y los chicos, se puso en marcha el Campus “Básquet para Todos” en el Club Atlético Belgrano BBC, una iniciativa que apuesta a la inclusión, el deporte y el disfrute a través del básquet.

El equipo de Diario Panorama visitó la institución para dialogar con los profesores y conocer de cerca el trabajo que se realiza en este espacio, pensado especialmente para niños y niñas con discapacidad de entre 5, 9 y 14 años.

Un proyecto inclusivo y adaptado

El campus surgió a partir de un proyecto impulsado por profesores de Educación Especial y Educación Física, con el objetivo de generar un ámbito donde la actividad física se combine con la coordinación, la interacción social, el compañerismo y el juego.

Campus

La propuesta está orientada a chicos con TEA, TDAH, discapacidad intelectual, personas sordas o hipoacúsicas y con síndrome de Down, con entrenamientos especialmente adaptados a las necesidades de cada participante, priorizando el respeto, la integración y la participación activa.

Un equipo comprometido

Las actividades cuentan con el acompañamiento de los profesores Vanina Villalba, Germán Mazarelli, Nicolás Torres, Benjamín Salvatierra y Juanjo López, quienes trabajan con una metodología inclusiva que busca que cada chico pueda aprender y disfrutar del básquet en un entorno cuidado.

Campus

“Estamos felices y agradecidos a los padres por acompañarnos”, expresó el profesor Nicolás Torres, quien además remarcó que la idea central del campus es que el básquet sea una herramienta para aprender, compartir y crecer, más allá de lo deportivo.

Inscripciones abiertas

El Campus “Básquet para Todos” se desarrollará hasta el 23 de enero en las instalaciones del club Belgrano y las inscripciones continúan abiertas. Quienes deseen obtener más información o sumarse a la propuesta pueden comunicarse a los teléfonos 3855024837 o 3853101045.