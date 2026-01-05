El Parlamento venezolano reeligió a Jorge Rodríguez como presidente tras la asunción interina de su hermana Delcy

En un contexto político marcado por la detención de Nicolás Maduro, el Parlamento de Venezuela reeligió este lunes a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, durante la sesión inaugural de la nueva legislatura correspondiente al período 2026-2031.

Hoy 18:16

Rodríguez, uno de los dirigentes más influyentes del chavismo y principal negociador del régimen, fue elegido por mayoría absoluta en un Parlamento controlado por el oficialismo. Su reelección se produjo luego de que su hermana, Delcy Rodríguez, asumiera como jefa de Estado interina por 90 días, tras desempeñarse como vicepresidenta del gobierno de Maduro.

Reelección con respaldo oficialista

La votación fue proclamada por el diputado Fernando Soto Rojas, quien presidió el inicio de la sesión en su carácter de legislador de mayor edad, conforme a lo establecido por la Constitución y el reglamento interno de la Cámara.

“Evidente y determinante mayoría, queda aprobada”, expresó Soto Rojas al confirmar la continuidad de Jorge Rodríguez al frente del Poder Legislativo venezolano.

Tras jurar su cargo, Rodríguez afirmó que su prioridad será trabajar para el regreso de Nicolás Maduro al poder. “Mi función principal en los días por venir será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro”, declaró durante su discurso.

Una sesión atravesada por la crisis política

La Asamblea Nacional de Venezuela celebró su sesión inaugural luego de las elecciones legislativas del pasado 25 de mayo, en una jornada signada por el impacto político del operativo estadounidense del 3 de enero, fecha en la que Maduro fue detenido en Caracas, según se reiteró durante el acto parlamentario.

En su discurso de apertura, Soto Rojas calificó la detención del ex mandatario como un “secuestro” y la atribuyó a “un ataque bárbaro y cobarde del imperialismo yanqui”. Además, confirmó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país.

Ovación por Cilia Flores y discursos de alto voltaje político

Luego de la apertura formal, los 284 diputados electos realizaron la juramentación individual. El momento de mayor carga simbólica se produjo al mencionarse a Cilia Flores, diputada y esposa de Nicolás Maduro, quien permanece detenida en Estados Unidos junto al ex mandatario.

En señal de respaldo, los legisladores ovacionaron el escaño vacío correspondiente a Flores, mientras los otros 283 diputados completaron el juramento.

Durante la sesión también tomó la palabra Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista depuesto, quien se refirió a la detención de sus padres como un “secuestro” y reivindicó sus trayectorias políticas y personales. “Su único delito es ser revolucionarios venezolanos”, afirmó ante el pleno.

Jorge Rodríguez continuará al frente del Parlamento

Con esta votación, Jorge Rodríguez inicia un nuevo mandato como presidente de la Asamblea Nacional, cargo que ya había ocupado entre 2021 y 2025. Su reelección consolida el control del oficialismo sobre el Poder Legislativo en un escenario de fuerte tensión institucional y con Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo de manera interina.