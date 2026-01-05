El mal momento económico de Francisco Tinelli: "No puede pagarse un auto y viaja con SUBE"

Marcelo Tinelli habría decidido dejar de sostener económicamente a sus hijos adultos y Francisco estaría viviendo en un departamento pagado por su madre, dado que él mismo no puede cubrirlo.
Luego de la polémica que rodeó a Marcelo Tinelli y su vínculo con sus hijos mayores, comenzaron a surgir versiones sobre el presente económico de algunos integrantes de la familia. En ese contexto, se conocieron detalles sobre la situación que estaría atravesando Francisco Tinelli, quien, según trascendió, enfrentaría un momento financiero complejo.
De acuerdo a lo informado en el programa Infama, el conductor habría decidido dejar de sostener económicamente a sus hijos adultos. Mientras que Micaela Tinelli cuenta con su propia marca de ropa y Juanita desarrolla su carrera como modelo, la situación de Candelaria y Francisco sería diferente.
Según señaló el periodista Gustavo Méndez, Candelaria Tinelli habría reabierto su cuenta de contenido para adultos como forma de generar ingresos. En tanto, Francisco trabaja actualmente como DJ, pero esa actividad no le alcanzaría para cubrir sus gastos habituales.
Vivienda, transporte y un cambio de estilo de vida
La panelista Noelia Santone aseguró que el joven se encuentra viviendo en un departamento cuyo alquiler sería afrontado por su madre, Paula Robles. “Francisco está viviendo en un departamento que le paga Paula porque está pasando una situación económica muy complicada”, afirmó.
Marcela Tauro respaldó esa información y agregó que se trata de una vivienda pequeña y que actualmente Francisco estaría intentando sostenerse por sus propios medios. “Está viviendo en un departamento chiquito y ahora se está bancando él”, explicó.
Santone también detalló que el ajuste económico impactó en su rutina diaria: “La situación es tan complicada que no puede pagarse un auto y se traslada con la SUBE. Él estaba acostumbrado a otra cosa”.
Según indicaron en el ciclo televisivo, este cambio en su realidad habría comenzado tras el accidente automovilístico que protagonizó tiempo atrás, un episodio que marcó un antes y un después en su situación personal y económica.
Por el momento, ninguno de los involucrados salió a confirmar o desmentir públicamente estas versiones.