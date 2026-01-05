Lucas Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán: el video de la propuesta en un yate con amigos

La periodista deportiva y el futbolista de Boca vivieron un momento especial durante sus vacaciones.

Hoy 20:36

Un video difundido en redes sociales por Morena Beltrán mostró el instante en que Lucas Blondel, futbolista de Boca Juniors, le pidió casamiento durante unas vacaciones. En la grabación, se observa cómo el jugador realiza la propuesta a bordo de un yate, rodeados de amigos y familiares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La periodista eligió compartir el momento en sus perfiles, escribiendo: “El 2026 empezó así de increíble”, frase que acompañó la publicación y que rápidamente sumó reacciones entre sus seguidores. Según la propia Beltrán, el acontecimiento se produjo en el marco de un viaje que ambos disfrutan junto a su círculo íntimo.

La propuesta, que captó la atención de la comunidad deportiva y de los seguidores de ambos, se difundió originalmente a través de las redes sociales de la periodista deportiva. La pareja, que ya lleva más de dos años de relación, le pondrá la rúbrica a un amor que tiene fuerte vínculo con el fútbol.

En principio, la reportera se vio sorprendida por la petición de Blondel e incluso llegó a dudar de la veracidad. Sin embargo, al pasar los segundos, comprendió que la propuesta era real y se lanzó a abrazar y besar a su ahora prometido.

“Vivan los novios”, se escuchó por parte de los allegados que presenciaron el momento que también realizaron un largo aplauso para festejar la unión. “No puedo creerlo”, expresó Beltrán en varias oportunidades.

En cuanto a lo futbolístico, el último semestre ha resultado especialmente complejo para Blondel, cuya situación en Boca adquirió un matiz inesperado cuando, en paralelo a su mejor momento deportivo, fue marginado del equipo y esto le costó incluso la continuidad en la selección de Suiza, en la antesala del Mundial 2026.

Vale recordar que Beltrán, figura de ESPN, abordó públicamente la incertidumbre, el malestar y la presión que atraviesan ambos, a raíz de la falta de minutos del lateral derecho, y admitió que no logra desligarse de cierta responsabilidad personal por la exclusión del futbolista del plantel.

“Me siento culpable. En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó”, había afirmado Beltrán en el programa de streaming Unbox.

En ese contexto, la periodista resaltó el impacto personal de estas decisiones deportivas. Al referirse a la exclusión del lateral, Beltrán destacó: “Que no haya una oportunidad en uno de los mejores momentos de la carrera... porque está yendo al seleccionado y venía haciendo bien las cosas”.

Además, remarcó que el punto de inflexión coincidió con la convocatoria de Blondel a la selección suiza, y lamentó que la ausencia de oportunidades en el club repercutiera en su futuro internacional, ya que desde que dejó de sumar minutos tampoco volvió a ser citado por el combinado europeo. Los rumores sobre la influencia de la relación sentimental en la decisión del cuerpo técnico circularon con fuerza. “Sé que se dijo eso, pero es incomprobable, aunque me siento culpable”, insistió Beltrán.

La carrera de Blondel, quien llegó al club tras su paso por Tigre y Atlético de Rafaela, vivió un giro a partir del Mundial de Clubes de 2025. Durante los ciclos de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda no acumuló minutos en el Torneo Clausura. Su última aparición oficial se produjo bajo la dirección interina de Mariano Herrón, cuando Boca quedó eliminado ante Independiente. Desde la llegada de Russo, el defensor fue relegado y las convocatorias al plantel principal se volvieron ocasionales, pese a que antes era habitual. En ese contexto, solicitó jugar en la Reserva para mantener ritmo de competencia.