Irán cerró su espacio aéreo en medio de la tensión con Estados Unidos por la represión a las protestas

Una notificación oficial del régimen advirtió a todas las aerolíneas del cierre del espacio aéreo sobre el país persa.

Hoy 20:37

Irán cerró su espacio aéreo a todos los vuelos, excepto a los internacionales con origen o destino en Irán con autorización, según informó el miércoles el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

La alerta tiene una validez de poco más de dos horas.

Por su parte, el país persa amenazó este miércoles con lanzar ataques contra bases militares de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente si Washington interviene en apoyo a las masivas protestas que sacuden al país.

El ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, advirtió que cualquier instalación regional que colabore con una ofensiva será considerada un “objetivo legítimo” y prometió una respuesta “dolorosa”.

La escalada bélica se materializó con los primeros reportes diplomáticos sobre la evacuación preventiva de personal estadounidense de la base aérea Al Udeid en Qatar, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que “la ayuda está en camino” para los manifestantes y mantuviera abierta la opción de una acción militar.

La tensión externa coincide con un endurecimiento de la represión interna. El jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció la puesta en marcha de juicios “rápidos” contra los detenidos, justificando la celeridad procesal para delitos de moharebeh o “guerra contra Dios”.

Esta política judicial ha encendido las alarmas globales ante la posible ejecución inminente de Erfan Soltani, de 26 años. Mientras el régimen reconoció por primera vez una cifra global de 2.000 muertos durante los disturbios, organismos independientes como HRANA elevan el conteo a 2.571 fallecidos verificados y denuncian que más de 10.000 personas permanecen bajo custodia en medio de un apagón digital que ya supera las 132 horas consecutivas.