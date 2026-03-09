La emoción de los ganadores del premio “La vuelta a clases con DP”: “Será para toda la familia”

Este lunes recibieron los útiles, las notebook y el dinero los afortunados ganadores que otorgó Diario Panorama.

Hoy 21:03

En una emotiva jornada, este lunes Diario Panorama entregó los premios de “La vuelta a clases con DP”, y los afortunados ganadores se mostraron emocionados al recibirlos. Entre ellos, hubo lectores del interior que se hicieron con los regalos del portal más leído de la provincia.

Uno de ellos, Ricardo, dijo que fue una sorpresa porque nunca “gané nada, me avisó mi señora porque yo estaba trabajando”. “Fue una alegría, porque son cosas que necesitamos para los chicos. Lo van a usar todo: en casa hay secundaria, primaria. Es para toda la familia”, indicó.

Como él, fueron varios los ganadores y las ganadoras que agradecieron por el regalo; a la vez que se mostraron agradecidos. “Me enteré leyendo el diario, y justo estabamos necesitando porque mi hija está estudiando para contadora; nos viene de diez”, dijo Alejandra. En ese mismo sentido, Mariné coincidió que lo ganado será de gran utilidad para los hijos que van a la escuela.

Luis, docente de profesión, fue uno de los ganadores del millón de pesos y al hacer una analogía de lo que sintió al enterarse que ganó el dinero, sentenció: “Me avisaron mis alumnos, el festejo y el grito fue similar al gol del Pity Martínez en Madrid. Así lo gritamos también; hacía falta. Muy agradecidos y le daremos un buen uso”.

Diario Panorama agradece a todos los usuarios, lectores y seguidores por participar.