La intendente Fuentes supervisó el avance de la pavimentación de 25 cuadras en el barrio La Católica

Las tareas se llevan a cabo en las calles Eduardo Miguel, Gancedo, Julio Marcos y Héroes de Malvinas, en el tramo comprendido entre Vélez Sarsfield y Colectora Costanera.

Hoy 21:37

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la obra de pavimentación con hormigón que el municipio está desarrollando en más de 25 cuadras del barrio La Católica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas se llevan a cabo en las calles Eduardo Miguel, Gancedo, Julio Marcos y Héroes de Malvinas, en el tramo comprendido entre Vélez Sarsfield y Colectora Costanera.

Acompañada por vecinos que destacaron las obras de infraestructura impulsadas por la comuna, la Ing. Fuentes constató el avance de los trabajos y recibió un informe técnico.

"El propósito es vincular estas transitadas calles con la colectora de la Costanera, lo que dinamizará la circulación de todo el barrio y mejorará la calidad de vida de los vecinos", indicó la jefa comunal.

"Las tareas también incluyen la reconversión a tecnología led del alumbrado público y la colocación de árboles en los lugares que lo necesiten, a los fines de avanzar con la urbanización integral del sector", afirmó.

La Ing. Fuentes informó que "los trabajos presentan un 70% de avance, por lo que a fines de febrero estarían terminados". Además, destacó que similares obras se desarrollan en otros barrios.