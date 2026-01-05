Ingresar
La intendente Fuentes supervisó el avance de la pavimentación de 25 cuadras en el barrio La Católica

Las tareas se llevan a cabo en las calles Eduardo Miguel, Gancedo, Julio Marcos y Héroes de Malvinas, en el tramo comprendido entre Vélez Sarsfield y Colectora Costanera.

Hoy 21:37

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la obra de pavimentación con hormigón que el municipio está desarrollando en más de 25 cuadras del barrio La Católica.

Las tareas se llevan a cabo en las calles Eduardo Miguel, Gancedo, Julio Marcos y Héroes de Malvinas, en el tramo comprendido entre Vélez Sarsfield y Colectora Costanera.

Acompañada por vecinos que destacaron las obras de infraestructura impulsadas por la comuna, la Ing. Fuentes constató el avance de los trabajos y recibió un informe técnico.

"El propósito es vincular estas transitadas calles con la colectora de la Costanera, lo que dinamizará la circulación de todo el barrio y mejorará la calidad de vida de los vecinos", indicó la jefa comunal.

"Las tareas también incluyen la reconversión a tecnología led del alumbrado público y la colocación de árboles en los lugares que lo necesiten, a los fines de avanzar con la urbanización integral del sector", afirmó.

La Ing. Fuentes informó que "los trabajos presentan un 70% de avance, por lo que a fines de febrero estarían terminados". Además, destacó que similares obras se desarrollan en otros barrios.

