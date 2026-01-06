Ingresar
Otra tragedia enluta a Entre Ríos: cuatro muertos y una joven grave en un auto que volcó y se prendió fuego

Ocurrió en la ruta nacional 14, en Chajarí. Murieron calcinados un hombre de Misiones, de 30 años, y tres mujeres de Río Negro.

Hoy 05:33

La provincia de Entre Ríos arrancó el año con varias tragedias viales: entre el viernes y este lunes hubo 11 muertos en tres hechos registrados en Gualeguaychú, Gilbert y Chajarí.

El último caso se produjo pasada la una de la madrugada en el cruce de la ruta nacional 14 -denominada autopista José Gervasio Artigas- y la avenida 25 de Mayo.

En el lugar, un Volkswagen Suran volcó y se prendió fuego tras perder el control y quedar tumbado sobre el guardarrail.

Cuatro personas murieron calcinadas y una chica de 17 años fue rescatada con quemaduras y trasladada al hospital de la ciudad, tras lo cual la derivaron a un centro de Paraná.

Las fuentes consultadas indicaron que los fallecidos son David Techeira (30), de Misiones, junto con tres mujeres.

Se trata de Nora del Carmen Techeira (44) y sus hijas Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17), todas de General Roca (Río Negro).

La hermana melliza de Omaira, Astrid Raquel Martínez (17), quedó en grave estado, con el 95% del cuerpo quemado.

El subjefe de Policía del departamento Federación, Marcos Pereyra, afirmó a la prensa local que el Suran siguió de largo en una curva, impactó contra una alcantarilla y volcó.

Bomberos Voluntarios de Chajarí trabajaron en el sitio de la tragedia para sofocar el fuego, que destruyó completamente al Suran.

Según Chajarí Al Día, transeúntes y vecinos de la zona señalan que las luminarias no funcionan, por lo que este sector, en el acceso norte a Chajarí, es oscuro durante la noche.

