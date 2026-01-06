El cantante que nadie esperaba y que vuelve a poner a Dakota Johnson en el centro de los rumores

La actriz fue vista en una actitud muy cercana con un joven músico durante una cena íntima, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible nuevo romance tras su separación de Chris Martin.

La actriz Dakota Johnson volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras ser vinculada sentimentalmente con el músico Role Model, a más de seis meses de confirmarse su separación de Chris Martin, líder de Coldplay.

Según informó el portal TMZ, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey fue vista en una actitud cercana y distendida junto al cantante durante una cena con amigos, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible nuevo romance. De acuerdo con las imágenes difundidas, Johnson, de 36 años, y Role Model, de 28, compartieron una velada íntima a la luz de las velas, en la que se mostraron relajados y cómplices.

Fuentes citadas por el medio señalaron que la actriz estuvo recostada junto al músico en distintos momentos de la noche. En otra escena, Johnson fue captada bebiendo un martini mientras ambos se inclinaban uno hacia el otro, concentrados en la conversación, lo que alimentó aún más los rumores.

En junio del año pasado se confirmó la ruptura entre Dakota Johnson y Chris Martin, luego de casi ocho años de relación. Según trascendió entonces, la separación habría estado vinculada a diferencias de edad y, principalmente, a desacuerdos sobre la posibilidad de tener hijos. La pareja mantuvo durante años una relación intermitente, atravesada por idas y vueltas.

En la actualidad, también circulan versiones que indican que Chris Martin estaría iniciando una relación con la actriz Sophie Turner. Por su parte, Role Model fue relacionado recientemente con la influencer Emma Chamberlain, de quien se separó en 2023 tras tres años juntos.

Por el momento, ninguno de los involucrados realizó declaraciones públicas, por lo que los rumores continúan sin confirmación oficial.

