La ONU advirtió que la situación de Venezuela podría empeorar tras el operativo de Estados Unidos

El Alto Comisionado del organismo, Volker Türk, alertó que la misión que culminó con la captura de Nicolás Maduro ordenada por Donald Trump profundizará la inestabilidad y la militarización en el país caribeño.

Hoy 09:21

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la situación de Venezuela podría empeorar tras la intervención militar de Estados Unidos, que incluyó la detención del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el Alto Comisionado del organismo, liderado por Volker Türk, la inestabilidad en Venezuela y la mayor militarización tras la intervención estadounidense del pasado sábado pueden empeorar la situación de los derechos humanos en ese país.

Según el Alto Comisionado el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas desde el sábado autoriza restricciones a la libre circulación de personas, así como la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y protesta. Por eso les pidió a “las autoridades estadounidenses y venezolanas, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos".

El comunicado advirtió que los derechos humanos en Venezuela sufren un "continuo deterioro" desde hace aproximadamente una década, "fueron violados durante demasiado tiempo" y la situación tras la invasión estadounidense puede empeorar. A raíz de la intervención estadounidense las autoridades venezolanas declararon el llamado estado de conmoción exterior, un tipo inédito de estado de excepción que le otorga al país caribeño facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.