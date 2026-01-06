Ingresar
Taboada: esclarecen robo en un carro bar y hay tres detenidos

El hecho ocurrió en la plaza central. La Policía recuperó garrafas robadas tras una rápida investigación.

Hoy 10:19
Taboada

Personal policial de la Subcomisaría Estación Taboada logró esclarecer un robo cometido en un carro bar ubicado en la plaza central de la localidad, donde desconocidos dañaron la puerta de acceso y sustrajeron diversos elementos. 

El damnificado, un hombre de 70 años, denunció la sustracción de dos garrafas de 10 kilos y bebidas varias, además de daños en el interior del comercio.

A partir de la denuncia y datos aportados por una testigo, los efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores. Como resultado del procedimiento, en horas de la mañana se procedió a la aprehensión de tres masculinos de 36, 32 y 20. En el operativo se logró recuperar las garrafas sustraídas.

Por disposición de la fiscal interviniente, se dispuso la aprehensión de los tres implicados y el secuestro de los bienes incautados, quedando todo a disposición de la Justicia.

