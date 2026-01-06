Milei llevará a Davos un discurso alineado con Trump y la defensa de Occidente

El Presidente trabaja en el discurso que dará cerca de fin de mes en Suiza.

El presidente Javier Milei trabaja en el discurso que pronunciará en el Foro Económico de Davos que contendrá un férreo respaldo al accionar de su par republicano Donald Trump en Venezuela y la defensa del mundo occidental, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Lo cierto es que el mandatario, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, viajará a Suiza para dar el presente en el foro que se celebra del 19 al 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

Según revelaron integrantes del equipo de redacción del discurso, Milei insistirá en respaldar la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, dijeron.

El despliegue de la administración republicana sobre territorio venezolano, que derivó en la detención del hasta entonces autoproclamado presidente Nicolás Maduro estará reflejado en la disertación del mandatario.

Lo cierto es que en Casa Rosada no esconden la conformidad con el accionar estadounidense y celebran la captura del referente chavista. “Fue un operativo quirúrgico, exitoso y eficiente”, sintetizaron.

En Balcarce 50 detectan que Davos representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y que lleguen a distintos sectores del mundo. “Milei toma el primer discurso de Davos como un discurso fundacional de su gestión que le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial”, confesó un funcionario.

Asimismo, se espera que el mandatario insista en la necesidad de concretar una cumbre de líderes de derecha, algo que planteó en ediciones anteriores, pero que reforzará luego del triunfo de expresiones similares en la región. Como anticipó, el libertario aspira a reunir los referentes regionales José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).