Somos Deporte

El delantero del fútbol europeo que fue ofrecido a Boca para la Copa Libertadores

El atacante podría convertirse en refuerzo xeneize para la temporada 2026.

Hoy 12:37
Úbeda Boca

Mientras el mercado de pases sigue activo con salidas y negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y Alexis Cuello, en Boca comenzaron a aparecer nombres en evaluación para reforzar el ataque de cara a la temporada 2026. En ese contexto, uno de los futbolistas que fue acercado a la dirigencia es Ezequiel “Chimy” Ávila, hoy con poco protagonismo en el Real Betis.

El delantero rosarino viene de una temporada con escasa continuidad en España: disputó 19 partidos y marcó apenas dos goles. Según se pudo averiguar, su nombre fue ofrecido y figura en carpeta, aunque por el momento no hubo avances concretos ni gestiones formales para encarar una posible operación.

Desde el club xeneize, la idea es conocer primero en qué condiciones podría salir del Betis y cuál sería el encuadre económico de una eventual negociación. Existieron charlas preliminares, pero sin pasos firmes, en una etapa de análisis más que de definición.

De todos modos, el panorama europeo parece marcar otro destino para el atacante. En España, el diario Marca informó que Ávila está muy cerca de convertirse en refuerzo del Getafe: el acuerdo con el jugador estaría cerrado y solo restaría destrabar la negociación con el club sevillano, algo que podría resolverse en los próximos días.

Con este escenario, hoy resulta poco probable que el Chimy termine vistiendo la camiseta de Boca en lo inmediato. Además, según pudo saber este portal, Claudio Úbeda no tiene intención de desprenderse de sus centrodelanteros salvo una oferta irresistible, ya que pretende competencia interna en un puesto donde, pese a las dudas físicas de Edinson Cavani y el bajón de Milton Giménez, Miguel Merentiel aparece como el único que ofrece garantías.

