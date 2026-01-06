Ingresar
Sarmiento ya tiene día, horario y sede para su debut en la Copa Argentina ante Lanús

El Profe enfrentará al Granate por los 32avos en la provincia de Buenos Aires.

Hoy 15:53

Sarmiento de La Banda ya tiene todo definido para su estreno en la Copa Argentina. El conjunto bandeño enfrentará a Lanús el domingo 18 de enero, desde las 21.15, en el Estadio Ciudad de Caseros, por los 32avos de final del certamen.

El partido marcará el inicio de la competencia oficial en la temporada 2026 para el Profe, que tendrá un desafío de alto nivel frente a un rival de Primera División y actual campeón sudamericano.

Para el equipo santiagueño, el cruce aparece como una buena oportunidad para medirse ante un adversario de jerarquía y buscar un golpe que le permita avanzar a la siguiente instancia del torneo federal.

La confirmación oficial por parte de la organización se dio a conocer este martes, ratificando fecha, horario y sede, lo que permitirá a ambos clubes ajustar los últimos detalles de la planificación. Mientras tanto, en La Banda ya se palpita un debut que promete ser histórico.

