El médico español Francisco Soldado encabeza en el CePSI cirugías gratuitas de alta complejidad

Se desarrollan en el Centro Provincial de Salud Infantil en el marco de la Misión Solidaria de Cirugía y Formación de la Fundación Dr. Soldado, con la intervención de médicos de distintos puntos del país y pacientes provenientes de varias provincias.

La Fundación Dr. Soldado lleva adelante en el CePSI Eva Perón una nueva jornada de cirugías reconstructivas de miembros superiores, destinadas a pacientes con patologías complejas como la parálisis braquial obstétrica. Las intervenciones se realizan de manera totalmente gratuita y forman parte de una nueva edición de la Misión Solidaria de Cirugía y Formación que la entidad desarrolla en distintos puntos del país.

Se trata de la sexta jornada que la fundación realiza en Santiago del Estero, con un crecimiento sostenido tanto en la cantidad de profesionales participantes como en el volumen y la complejidad de los casos atendidos. En esta oportunidad, intervienen diez cirujanos provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, además de la incorporación de terapeutas ocupacionales que confeccionan férulas para los pacientes.

“Nosotros hacemos cirugía de problemas de la extremidad superior, desde la mano hasta el hombro, que son patologías infrecuentes y complejas. Aquí se concentra una densidad muy alta de complejidad, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento”, explicó en diálogo con Noticiero 7 el Dr. Francisco Soldado, cirujano español, quien se encuentra en la provincia en el marco de esta nueva edición de la Misión Solidaria de Cirugía y Formación que impulsa la fundación que lleva su nombre.

El especialista destacó que durante estas jornadas se evalúan aproximadamente 200 niños y se realizan cerca de 60 cirugías, con un promedio de ocho intervenciones diarias. “No hacemos cirugías simples. Cada caso es complejo y cada gesto quirúrgico es excepcional. En un solo día, un cirujano puede ver aquí lo que en otros centros se observa en varios meses”, remarcó.

Por su parte, el Dr. Pablo Zancolli, cirujano integrante del equipo, valoró el trabajo interdisciplinario y el clima humano que se genera durante las jornadas. “Es algo muy lindo acompañar a la Fundación. Se genera amistad entre colegas y se trabaja siempre pensando en el beneficio del paciente. Uno deja a su familia y su trabajo, pero es un placer estar acá”, señaló.

Soldado también destacó el rol del CePSI y la importancia del conocimiento por sobre la infraestructura. “Los quirófanos pueden ser nuevos o no, pero lo fundamental es el personal y el conocimiento. Aunque cambie la infraestructura, nosotros vamos a operar igual de bien”, sostuvo.

Durante la misión solidaria, se atienden pacientes provenientes de provincias como Corrientes, Jujuy, Salta, Mendoza, Buenos Aires y de Santiago del Estero, lo que refleja el alcance nacional de la iniciativa. “Es un honor recibir a familias que hacen un esfuerzo enorme para viajar y llegar hasta aquí. Merecen todo nuestro respeto”, expresó Zancolli.

Finalmente, los profesionales destacaron los buenos resultados obtenidos hasta el momento y la ausencia de complicaciones, al tiempo que subrayaron el agradecimiento y la emoción de las familias que participan de estas jornadas solidarias, que se consolidan como un referente nacional en cirugías reconstructivas de alta complejidad y formación médica.