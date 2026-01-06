“Fue un largo y dificultoso proceso”: Cristina Kirchner sobre su internación

La expresidenta se expresó en X tras recibir el alta médica y destacó el acompañamiento del personal médico y del público.

Hoy 15:23

Luego de la operación por apendicitis, Cristina Kirchner habló de la intervención médica y el período de internación que atravesó en los últimos días de diciembre. “Fue un largo y dificultoso proceso”.

En un posteo en su cuenta de la red social X, la expresidenta también agradeció al equipo del Sanatorio Otamendi que la atendió y a quienes le hicieron llegar muestras de apoyo.

Fue su segunda aparición en redes sociales luego del alta. A diferencia de la primera, en la que cuestionó la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención de Nicolás Maduro, la publicación de este martes fue breve y estuvo centrada en el plano personal.

En el inicio del texto, la expresidenta confirmó que ya se encuentra en su casa. “Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111”, escribió, en alusión a su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con su prisión domiciliaria.

Luego, el posteo estuvo dedicado al personal de la clínica donde fue intervenida. Cristina Kirchner agradeció “a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, con una mención explícita al trato recibido durante la cirugía y la recuperación.

En ese tramo, destacó el acompañamiento profesional durante todo el proceso. Señaló que fue atendida “con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”.

En el cierre del posteo, la expresidenta amplió el agradecimiento a quienes se comunicaron con ella durante la internación y a quienes se congregaron en las puertas del sanatorio. “También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, expresó.