Buscan a Noah, un perrito perdido en el barrio Parque

Días atrás, el hermoso perrito de la foto se extravió en la zona norte de la ciudad y su familia lo busca intensamente.

Hoy 20:23

Vecinos buscan intensamente a Noah, el perrito de la foto que se extravió en la zona de calle Unzaga y avenida Roca. Creen que podría estar en el barrio Parque o Alberdi.

Sus dueños se encuentran muy preocupados y piden la colaboración de la comunidad para poder encontrarlo lo antes posible.

Si alguien lo vio o lo tiene, por favor comunicarse de inmediato al 3854829109.

Cualquier dato puede ser de gran ayuda para que Noah pueda volver a su hogar.