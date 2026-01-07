Ingresar
Santilli reactiva el diálogo con las provincias y se reúne con Ignacio Torres en Chubut

El ministro del Interior mantendrá un encuentro este miércoles con el gobernador chubutense en el marco de la ronda de reuniones impulsada por el Gobierno nacional para avanzar en la reforma laboral y otros proyectos del Poder Ejecutivo.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este miércoles por la mañana con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, como parte de las reuniones que retomará con los mandatarios provinciales por la reforma laboral y oros proyectos del Poder Ejecutivo.

En lo que será el primer encuentro del año, Santilli viajará temprano a Chubut, donde junto a Torres “hará una recorrida para ver los dispositivos conjuntos que se están poniendo en práctica entre la Nación y la provincia para atender los incendios”, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, el horario de la reunión había quedado a definir, añadieron las fuentes.

El plan de Santilli es desembarcar en al menos diez provincias durante enero, en la previa a la prórroga de las sesiones extraordinarias prevista para el 2 de febrero.

El proyecto de “Modernización Laboral” es una de las principales obsesiones del presidente Javier Milei, que aspira a que la mesa chica del Gobierno logre abrirle paso en el Congreso para esa iniciativa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó las conversaciones con el equipo legislativo, en calidad de interlocutor de Javier y Karina Milei, para replicar el accionar que logró la aprobación en diciembre último del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

En eso trabajaron Patricia Bullrich y Martín Menem en el Senado y Diputados, respectivamente, junto al equipo compuesto por Santilli, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

