Denuncian defraudación de $2.500.000 en una operación por una pileta

La víctima acusa a la responsable de una firma de piletas de retener más de $2 millones tras la cancelación del acuerdo de compra e instalación.

Hoy 07:47

Un hombre de El Mojón, departamento Pellegrini, denunció por estafa a la responsable de una firma dedicada a la venta de piscinas, atribuyéndole la retención de $2.134.833 luego de que quedara sin efecto la instalación de una unidad valuada en $4.300.000.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con el patrocinio del abogado Luis Barraza, el denunciante sostuvo que la comerciante reside en La Banda, aunque la operación se cerró en la ciudad Capital.

Según la presentación judicial, el hombre inició tratativas para adquirir una piscina de fibra de vidrio de 8,30 por 3,50 metros, negociada de manera directa con la acusada. “La denunciada manifestó que no era necesario firmar contrato, lo que generó confianza para avanzar con la operación”, señaló Barraza ante la fiscal Eugenia Callegaris.

Sin embargo, posteriormente advirtió que sí existía documentación contractual interna, ya que la propia vendedora confeccionó un formulario preimpreso el 31 de julio de 2025.

Los pagos se acordaron mediante cheques electrónicos, transferidos no a la cuenta de la acusada, sino a la de un supuesto proveedor. El 26 de septiembre de 2025, el comprador endosó y transfirió un cheque por $2.134.833, en cumplimiento de lo pactado.

La transferencia del segundo cheque no se concretó por inconvenientes técnicos, ante lo cual la vendedora decidió cancelar la operación. El denunciante afirmó haber aceptado la rescisión con la condición de que se le devolviera el dinero ya transferido. El 2 de octubre de 2025, la comerciante confirmó la cancelación del negocio y se comprometió a reintegrar los fondos.

No obstante, según la denuncia, desde entonces la mujer dio diversas respuestas como “ya me pasa el dinero”, “lo resuelve en el día” o que “mañana lo devuelve”, sin que ninguna de esas promesas se concretara.