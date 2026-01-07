Turistas santiagueños viven un calvario tras ser estafados en Chile

Sergio González y su familia forman parte de los 200 argentinos estafados en el exclusivo balneario chileno Reñaca. Pagaron miles de dólares por una página web falsa y al llegar descubrieron el engaño.

Más de 200 familias argentinas resultaron afectadas por una estafa vinculada a falsas reservas de alojamiento en el balneario chileno de Reñaca. Los damnificados, provenientes de Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires y otras provincias, contrataron estadías en una página web que imitaba al complejo auténtico “Holiday Reñaca”, creyendo que sus vacaciones estaban aseguradas. Al llegar al destino, se encontraron con que las reservas no existían.

Sergio González, de Santiago del Estero y representante de gran parte del grupo afectado, explicó al canal chileno 24 Horas que la situación se tornó evidente al presentarse en el lugar y recibir la confirmación de que no había disponibilidad de ningún tipo. Señaló que él y muchas familias habían realizado las gestiones con meses de anticipación, contratando a través de un sitio que reproducía con precisión la identidad visual del complejo original. “Uno confía, planifica y termina con esto”, resumió.

La maniobra consistió en la promoción de alojamientos de lujo a precios atractivos, difundidos mediante redes sociales y plataformas que aparentaban ser sitios oficiales. El diseño profesional y el uso de dominios y correos supuestamente corporativos generaron una sensación de seguridad que recién se desmoronó cuando los viajeros llegaron al lugar.

Las familias afectadas habían organizado su descanso anticipadamente, reservando transporte, actividades y adecuando horarios laborales y escolares. Esa preparación reforzó el impacto emocional y económico cuando finalmente constataron que habían sido engañadas. “Es una impotencia enorme”, agregó González.

Las autoridades chilenas confirmaron que recibieron numerosas denuncias y que se encuentran investigando el caso. La complejidad de las operaciones digitales, sumada a la suplantación de identidad, dificulta el rastreo de los responsables, lo que retrasa las medidas judiciales.

Cómo operaba el engaño

Las ofertas publicadas bajo el nombre “Holiday Reñaca” se presentaban con precios llamativos y con un sitio web que simulaba operar a través de plataformas reconocidas. Varios damnificados realizaron pagos superiores a $1 millón por alojamientos que existían físicamente, pero que nunca estuvieron disponibles para alquiler. El sitio falso fue dado de baja una vez expuestos los reclamos.

La investigación determinó que los estafadores construyeron una réplica digital del complejo real y canalizaron pagos por medios de transferencias y enlaces fraudulentos. El propietario legítimo del emprendimiento, Egon Pfaff, denunció públicamente la suplantación de identidad.

El mensaje bíblico del estafador

Tras la difusión del caso, el presunto responsable publicó un mensaje en el que pidió perdón a los damnificados e incluyó una cita bíblica antes de eliminar el sitio web y desaparecer. En el texto afirmaba: “Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño y pido perdón…”, acompañado de un fragmento del Salmo 51.

La Justicia de Chile intenta ahora identificar a la persona detrás de la maniobra, que dejó a decenas de familias argentinas sin alojamiento y con importantes pérdidas económicas.