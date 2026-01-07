Güemes sumó dos refuerzos y sigue armando su plantel para la Primera Nacional

El Gaucho incorporó al delantero Gastón Espósito y al lateral derecho Axel Bordón, y continúa renovando todas sus líneas de cara a la temporada 2026.

Hoy 09:45

Güemes continúa activo en el mercado de pases y en las últimas horas cerró dos nuevas incorporaciones para reforzar su plantel de cara a la Primera Nacional 2026: el delantero Gastón Espósito y el lateral derecho Axel Bordón.

Espósito, de 27 años, llega desde Gimnasia de Mendoza y también registra pasos por Nueva Chicago. El atacante se suma para potenciar el frente ofensivo del conjunto azulgrana y aportar gol en una temporada que será exigente en la segunda categoría del fútbol argentino.

Por su parte, Axel Bordón, de 29 años, es lateral derecho, mide 1,73 metros, es nacido en Pilar, Buenos Aires. Viene de jugar en San Martín de Tucumán y en su carrera también pasó por Real Pilar, Argentino de Merlo, Sportivo Barracas y Barracas Central. Se incorpora al plantel que dirige Juan Vita para reforzar la banda derecha de la defensa.

En cuanto al armado del plantel, el Gaucho ya incorporó varios nombres en este mercado de pases y muestra una renovación importante en todas sus líneas. En el arco llegaron Tomás Palleres, Facundo Rizzi y Leandro Finochietto; en defensa se sumaron Tomás Oneto, Facundo Mellillan, Marcelo Benítez y Emilio Lazza; mientras que en la mitad de la cancha arribaron Maico Quiroz, Gianfranco Baier y Franco Berges.

En ofensiva, además de Pugliese, también se incorporaron Thomas Amivilia y ahora Gastón Espósito, completando una línea de ataque que buscará darle más variantes y gol al equipo para afrontar una temporada exigente.

Con este panorama, Güemes continúa avanzando firme en el mercado y deja en claro que apunta a conformar un plantel competitivo, con recambio en todos los puestos y mayor profundidad para sostener el rendimiento a lo largo del torneo.