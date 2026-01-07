Deuda externa: el Gobierno ya tiene los fondos para afrontar vencimientos por USD 4.200 millones

El Tesoro completó el dinero necesario mediante un préstamo "Repo" de US$ 1.600 millones y el ingreso de divisas por la venta de las hidroeléctricas del Comahue. Debe pagar el viernes.

Hoy 08:23

El Gobierno de Javier Milei ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente este viernes a vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones.

El Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo directo hacia el Tesoro, informó el diario Clarín citando a voceros oficiales.

Entre los dólares que adquirió el Tesoro por distintas vías y un crédito de tipo Repo con entidades financieras, se lograron reunir los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos.

Un grupo de bancos había ofrecido un total de financiamiento potencial por US$ 7.000 millones, de los cuales el Gobierno tomaría unos US$ 1.600 millones, para llegar a los pagos necesarios.

El Gobierno, el primer día hábil del año, envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.

Son los bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos US$ 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.

Además, el equipo económico aguarda que parte de los fondos que reciban los tenedores de deuda sea reinvertido en deuda argentina.

El último cálculo actualizado con información disponible del BCRA indicaba que el Tesoro arrancó el 2026 con US$ 1.970 millones. A esa cuenta le falta agregar el ingreso de US$ 706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue. Son divisas que terminará de recibir el Tesoro esta semana.