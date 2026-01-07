Con la presencia del arzobispo Bokalic, comienza el primer consistorio de cardenales del pontificado de León XIV

Los arzobispos argentinos Vicente Bokalic y Ángel Rossi forman parte de esa instancia dedicada a la oración, la reflexión y el acompañamiento al Papa.

Hoy 09:24

La Evangelii gaudium y la misión de la Iglesia, la constitución apostólica Praedicate evangelium sobre el papel de la Curia y su relación con las Iglesias particulares, la sinodalidad, y la liturgia. Estos serán los temas en los que se centrarán este miércoles 7 y el jueves 8 de enero, los trabajos del Consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV, el primero de su pontificado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dos días de oración, compartir y reflexión, en signo de fraternidad y comunión, que el Papa vivirá con los miembros del Colegio Cardenalicio, muchos de los cuales han participado este martes en el rito de cierre de la Puerta Santa y en la Misa de la Epifanía.

La cita estará orientada a “favorecer un discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y grave responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal”.

Cardenales con León XIV.

El consistorio se inaugurará a las 16 (hora local), en la Sala del Sínodo del Vaticano. Los trabajos se desarrollarán a puerta cerrada y contará con la presencia del Papa. Este jueves, concelebrará con los cardenales una misa en el Altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana.

Los cardenales argentinos Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Iglesia en la Argentina, y Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba, participan de esta instancia.