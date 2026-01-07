La lista que se perfila para el Mundial 2026: quiénes están adentro y quiénes se quedan afuera

A cinco meses del debut en el Mundial 2026, un repaso nombre por nombre de la posible lista de Scaloni, con figuras consolidadas, jóvenes que empujan y campeones que podrían quedar afuera.

Hoy 09:33

Faltan pocos meses para el Mundial 2026, pero ya se empieza a perfilar lo que puede ser la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina. Está claro que todo puede cambiar: lesiones, bajones de nivel o irrupciones inesperadas pueden modificar el escenario. Pero con la foto del presente, ya se puede armar un primer borrador.

Argentina integrará el Grupo J. El debut será el martes 16 de junio ante Argelia, en el Kansas City Stadium, desde las 22. La segunda presentación será el lunes 22 frente a Austria, en el Dallas Stadium, a las 14, mientras que el cierre será el sábado 27, nuevamente en Dallas, contra Jordania, a las 23.

No es una predicción cerrada. Es una radiografía actual. Para ordenarlo mejor, los futbolistas están divididos en cuatro grupos según su lugar hoy en la consideración del cuerpo técnico.

Confirmados (20 jugadores)

Si no pasa nada raro, están adentro.

Arqueros

• Dibu Martínez – Dueño absoluto del arco.

• Gerónimo Rulli – Siempre en las listas.

Defensores

• Nahuel Molina

• Gonzalo Montiel

• Cristian Romero

• Nicolás Otamendi

• Lisandro Martínez

• Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

• Rodrigo De Paul

• Leandro Paredes

• Enzo Fernández

• Alexis Mac Allister

• Giovani Lo Celso

• Giuliano Simeone

• Nicolás Paz

Delanteros

• Lionel Messi

• Lautaro Martínez

• Julián Álvarez

• Nicolás González

• Thiago Almada

Encaminados (del 21 al 26)

Pelean por los últimos lugares.

• Walter Benítez (3° arquero)

• Juan Foyth

• Leonardo Balerdi

• Facundo Medina / Marcos Senesi

• Marcos Acuña

• Valentín Barco

• Exequiel Palacios

• Franco Mastantuono

• José Manuel López

Lejos hoy del radar

• Paulo Dybala (lesiones)

• Matías Soulé (irregularidad)

• Alan Varela (mucha competencia)

• Facundo Cambeses

• Joaquín Panichelli

Casi descartados

• Valentín Gómez

• Equi Fernández

• Claudio Echeverri

• Valentín Carboni

• Alejandro Garnacho

• Ángel Correa

• Juan Nardoni

• Emiliano Buendía

• Agustín Rossi

• Aarón Anselmino

Así, a cinco meses del debut, la Selección Argentina empieza a tomar forma. Hay una base sólida, nombres que empujan fuerte desde abajo y otros que, pese a su talento, hoy parecen quedar afuera. Como siempre, el fútbol tendrá la última palabra.