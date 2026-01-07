El BCRA acordó un préstamo con bancos internacionales por US$3000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió así los dólares necesarios para cubrir el total de los compromisos que debe pagar este viernes.

El Banco Central (BCRA) acordó con seis bancos internacionales de primera línea un préstamo (repo) de US$3000 millones. La línea de financiamiento es por 372 días y la tasa que pagará es de 7,4% anual.

La operación permite completar los dólares que necesita el Gobierno para cumplir con el vencimiento de US$4200 millones con bonistas, que el Tesoro debe cancelar el próximo viernes 9 de enero. Para hacerlo, el Gobierno también dispone de depósitos del Tesoro por poco menos de US$2000 millones (al 29 de diciembre) y, además, el ingreso de los US$700 millones producto de la privatización de las represas del sur.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado en varias charlas que los bancos internacionales estaban dispuestos a prestarle hasta US$7000 millones a la Argentina a través de un repo.

Finalmente, la entidad que conduce Santiago Bausili confirmó este miércoles: “En esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por US$4400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado. A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”.

Para preparar el camino hacia esa operación, a principios de esta semana el Tesoro hizo un canje con el BCRA en el que le entregó títulos en dólares. Tal como habían interpretado los operadores financieros, esos bonos se entregaron como parte del acuerdo repo. El mismo BCRA informó en un comunicado que el colateral de esta operación fueron títulos Bonar a 2038 y 2038.

Ahora bien, dado que fue el BCRA y no el Tesoro el que cerró el préstamo, para que este último pueda disponer de las divisas, tendrá que comprarlas de alguna manera.

El tercer repo de la era Milei

La operación anunciada hoy es el tercer repo que concreta el BCRA bajo la gestión de Javier Milei. En enero de 2025, el organismo había hecho una transacción similar con cinco bancos internacionales, por US$1000 millones, a un plazo final de 2 años y 4 meses y con una tasa anual de 8,8%.

En junio de ese año, en tanto, la autoridad monetaria había cerrado otro repo con siete entidades, por US$2000 millones, a una tasa de 8,25% anual. El vencimiento de este préstamo está pautado para abril de 2027.

Durante el gobierno de Mauricio Macri también se habían gestionado repos entre el BCRA y entidades internacionales. Una primera operación se realizó apenas se levantó el cepo cambiario: fueron US$5000 millones, con siete bancos, en enero de 2016. Luego, en julio de ese año, se canceló ese acuerdo y se realizó otro, por US$1000 millones, con dos entidades financieras. En diciembre de 2016 se terminó de cancelar esa segunda línea.