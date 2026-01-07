Se confirmó la fecha del debut de River en Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar

El Millonario enfrentará al equipo bonaerense el martes 17 de febrero por los 32avos de final del certamen, aunque aún no se informó ni la sede ni el horario del partido.

River ya tiene marcada en rojo una fecha en el calendario: el martes 17 de febrero hará su estreno en la Copa Argentina 2026 frente a Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final del certamen federal, en un cruce que se repetirá respecto de la edición anterior.

La confirmación llegó por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, que oficializó el día del encuentro pero todavía dejó abiertos dos interrogantes importantes. Ni el horario ni la sede fueron informados, por lo que habrá que aguardar nuevas comunicaciones para conocer los detalles logísticos del debut.

El rival será el mismo que River dejó en el camino en la edición pasada, cuando lo venció 2-0 en la ronda inicial con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono, en un partido disputado en Santiago del Estero.

Sin embargo, Ciudad de Bolívar llegará a este cruce con un contexto diferente. Tras consagrarse en el Federal A y superar a Atlético de Rafaela en la final por el ascenso, el equipo bonaerense dio el salto a la Primera Nacional y afrontará el duelo como una oportunidad histórica.

El estreno copero se dará además en medio de una agenda cargada para River, ya que el partido quedará encajado entre dos compromisos del Torneo Apertura, lo que obligará al cuerpo técnico a administrar esfuerzos en una seguidilla exigente desde el arranque de la temporada.