La Banda: proponen una noche de actividades culturales y un nuevo encuentro de folklore etnocontemporáneo

Hoy 11:19

La ciudad de La Banda será sede de dos propuestas culturales que combinan formación, música en vivo y encuentro comunitario. Las actividades se realizarán el jueves 8 de enero en eLeBe – Espacio de Arte, ubicado en San Martín 48, y estarán centradas en la danza y el folklore etnocontemporáneo.

La primera propuesta comenzará a las 21 con un taller de Folklore Etnocontemporáneo, orientado a la práctica de boleadoras, zapateo y lenguaje corporal. La capacitación estará a cargo del bailarín y docente bandeño Cesar Omar Silva, director del grupo Danza Así, con una trayectoria formada junto a referentes como Ramón Barraza, Gaudencio Acuña, Piri Sabalza y Fortunato Oroná. Silva integró el grupo La Raza y desarrolló un estilo marcado por la identidad barrial, participando en escenarios de Argentina y del exterior.

A las 22.30, en el mismo espacio, se realizará una peña con la participación de Pablo Carabajal, Caro Jakas, Isma Vieyra, Sofía Reinoso, Ale Carabajal, Bohemia Andariega y Gaby Juarez, en una propuesta musical que busca reunir a artistas locales en una noche de raíz y encuentro.

Ambas actividades contemplan derecho de espectáculo y están abiertas al público. Para consultas sobre el taller o reservas de entradas, los interesados pueden comunicarse con Sofía Reinoso al 341 657 7088.