Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ENE 2026 | 28º
X
WhatsApp

La Banda: proponen una noche de actividades culturales y un nuevo encuentro de folklore etnocontemporáneo

Las actividades se realizarán el jueves 8 de enero en eLeBe – Espacio de Arte e incluirán un taller de folklore etnocontemporáneo y una peña con músicos locales en La Banda.

Hoy 11:19
Peña La Banda

La ciudad de La Banda será sede de dos propuestas culturales que combinan formación, música en vivo y encuentro comunitario. Las actividades se realizarán el jueves 8 de enero en eLeBe – Espacio de Arte, ubicado en San Martín 48, y estarán centradas en la danza y el folklore etnocontemporáneo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La primera propuesta comenzará a las 21 con un taller de Folklore Etnocontemporáneo, orientado a la práctica de boleadoras, zapateo y lenguaje corporal. La capacitación estará a cargo del bailarín y docente bandeño Cesar Omar Silva, director del grupo Danza Así, con una trayectoria formada junto a referentes como Ramón Barraza, Gaudencio Acuña, Piri Sabalza y Fortunato Oroná. Silva integró el grupo La Raza y desarrolló un estilo marcado por la identidad barrial, participando en escenarios de Argentina y del exterior.

A las 22.30, en el mismo espacio, se realizará una peña con la participación de Pablo Carabajal, Caro Jakas, Isma Vieyra, Sofía Reinoso, Ale Carabajal, Bohemia Andariega y Gaby Juarez, en una propuesta musical que busca reunir a artistas locales en una noche de raíz y encuentro.

Ambas actividades contemplan derecho de espectáculo y están abiertas al público. Para consultas sobre el taller o reservas de entradas, los interesados pueden comunicarse con Sofía Reinoso al 341 657 7088.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Calendario escolar: las clases comenzarán el 18 de febrero en Santiago del Estero
  2. 2. La diputada libertaria Virginia Gallardo presentó su primer proyecto y pidió declarar la emergencia hídrica en Corrientes
  3. 3. Voraz incendio en una vivienda en el barrio Francisco de Aguirre dejó importantes daños materiales
  4. 4. El tiempo para este miércoles 7 de enero en Santiago del Estero: máxima de 35º y tormentas aisladas
  5. 5. Por casualidad, la policía atrapa y detiene en Los Núñez a peligroso homicida buscado en Buenos Aires
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT