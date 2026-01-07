Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela tras una persecución de dos semanas

El petrolero había cambiado de nombre y bandera para eludir controles y forma parte de la llamada “flota en la sombra” que transporta crudo sancionado de Venezuela, Rusia e Irán.

Hoy 11:27

Estados Unidos logró finalmente abordar e incautar un petrolero con bandera rusa y vínculos con Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del océano Atlántico, en una operación que elevó la tensión con Moscú pero que, según funcionarios estadounidenses, evitó un enfrentamiento directo entre fuerzas militares de ambos países.

El buque, conocido hasta hace poco como Bella 1 y rebautizado Marinera, había logrado eludir un “bloqueo” marítimo parcial impuesto a petroleros sancionados vinculados a Venezuela y se había negado reiteradamente a permitir el abordaje por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos.

De acuerdo con un funcionario estadounidense con conocimiento directo del operativo, la Guardia Costera logró subir a bordo del petrolero en las últimas horas sin encontrar resistencia ni hostilidad por parte de la tripulación, poniendo fin a una persecución que se extendió por unos 14 días. Dos funcionarios estadounidenses precisaron además que no había buques rusos en las inmediaciones cuando se produjo el abordaje, lo que evitó un posible choque entre fuerzas de ambos países.

Poco antes de la maniobra, varias aeronaves militares estadounidenses despegaron de bases en Gran Bretaña y se dirigieron hacia el noroeste, en dirección al petrolero, según datos de sitios de seguimiento aéreo. Registros de navegación también mostraron que el Marinera realizó un giro brusco en el Atlántico Norte horas antes de ser interceptado.

El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la incautación en un comunicado publicado en la red social X, en el que señaló que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa “incautaron” el petrolero en el Atlántico Norte por violaciones a las sanciones estadounidenses.

La operación había despertado preocupación por una posible escalada con Rusia luego de que trascendiera que Moscú había despachado al menos un buque naval para escoltar al petrolero. Sin embargo, funcionarios estadounidenses indicaron que esas naves no se encontraban cerca del Bella 1 en el momento del abordaje.

El Marinera había sido interceptado inicialmente el 21 de diciembre en el mar Caribe. El petrolero, que había iniciado su travesía en Irán, se dirigía a recoger crudo en Venezuela. En ese momento, Washington afirmó que contaba con una orden de incautación debido a que el buque no enarbolaba una bandera nacional válida. Tras negarse al abordaje, el barco se internó en el Atlántico, mientras Estados Unidos mantenía la persecución.

En el transcurso de esos días, se sucedieron una serie de maniobras para disuadir a Washington: la tripulación pintó una bandera rusa en el casco, el buque fue rebautizado como Marinera y añadido a un registro oficial ruso de embarcaciones, y Moscú presentó una solicitud diplomática formal para que Estados Unidos abandonara la persecución.

El petrolero forma parte de la llamada “flota en la sombra”, utilizada para transportar crudo de Rusia, Irán y Venezuela en violación de sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. La presión sobre este tipo de buques se intensificó desde que el presidente Donald Trump lanzó una campaña de máxima presión contra Venezuela y ordenó un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

En paralelo, la Guardia Costera estadounidense interceptó otro petrolero en el Caribe, identificado como M Sophia, según confirmó un funcionario estadounidense. El buque enarbolaba falsamente bandera de Camerún, de acuerdo con esa fuente, y fue detenido en el marco de la misma ofensiva contra embarcaciones sancionadas.

Estos movimientos se producen en un contexto regional altamente sensible, apenas días después de que fuerzas especiales estadounidenses irrumpieran en Caracas antes del amanecer del sábado en una operación para capturar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades federales para su procesamiento por cargos vinculados con presunto narcotráfico.

Altos funcionarios venezolanos calificaron la captura de Maduro como un secuestro y acusaron a Estados Unidos de intentar apropiarse de las vastas reservas petroleras del país, estimadas como las mayores del mundo. Washington y Caracas, sin embargo, alcanzaron recientemente un acuerdo que podría permitir el envío de hasta 2000 millones de dólares en crudo venezolano a puertos estadounidenses.

Los petroleros se han convertido así en un nuevo foco de fricción entre Estados Unidos y Rusia, en un escenario marcado por sanciones, reabanderamientos y operaciones navales cada vez más visibles. En la misma semana en que el Bella 1 adoptó bandera rusa, otros buques que operaban en aguas venezolanas realizaron cambios similares, en un intento por eludir las restricciones internacionales impuestas por Washington.