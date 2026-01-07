Independiente BBC abre el año en casa ante Estudiantes de Tucumán

El elenco de Calle Salta vuelve a jugar en el Israel Parnás este jueves desde las 22 por La Liga Argentina.

Hoy 07:25

Independiente BBC buscará seguir por el buen camino que cerró en 2025 cuando reciba a Estudiantes de Tucumán este jueves desde las 22 en el estadio Israel Parnás, en un duelo correspondiente a La Liga Argentina que tendrá sabor a clásico del norte.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Los santiagueños llegan en levantada y ubicado en el noveno puesto con récord 7-7. Tras un arranque muy flojo, con apenas una victoria en sus primeras siete presentaciones, el Diablo Azul revirtió la historia y ganó seis de los últimos siete partidos, mostrando una clara mejoría en su funcionamiento colectivo.

El plantel sufrió varios cambios a lo largo del torneo: se fueron Castillo, Baeza, Kalalo, Campos, Brown y Oieni, mientras que llegaron Julien, Rivero, Garnica, Martínez y Lugli. Justamente Lugli fue uno de los que produjo el clic en el equipo, con promedios de 15 puntos, 10 rebotes y 5,2 asistencias en sus primeros cinco partidos. A eso se suma el aporte de Amicucci (18 puntos, 12,3 rebotes), Julien (16,7) y Morera (13,5) como principales vías de gol.

Del otro lado, Estudiantes de Tucumán marcha 13° con récord 6-7. El equipo de Espósito está en pleno proceso de construcción, luego de mover varias fichas en busca de su mejor versión. En el perímetro se destaca Pedano, con 12 puntos de promedio, y el buen impacto de Cave, que desde su llegada suma 15,3 puntos en tres partidos. En el juego interior, las referencias son Hampton (15,1) y Bollo (10,6).

Será el tercer cruce de la temporada, aunque el primero oficial, ya que ambos se midieron en pretemporada en ambas ciudades y cada uno defendió su localía en partidos muy parejos.

El encuentro comenzará a las 22, con arbitraje de Pablo Estévez y Alejandro Costa. Las entradas tendrán un valor de $10.000 las plateas y $8.000 las tribunas, y se podrán adquirir en boletería o a través de la plataforma Basquet ID.