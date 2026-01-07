Multitudinaria despedida a Brigitte Bardot: revelaron las causas de su muerte

Entre las personalidades presentes en la despedida al ícono del cince francés se destacó Marine Le Pen.

Hoy 11:57

La localidad de Saint-Tropez fue escenario esta mañana de una multitudinaria despedida a Brigitte Bardot, figura central del cine francés, fallecida a los 91 años. Cientos de personas y destacadas personalidades se acercaron desde primera hora del día al pueblo costero del sur de Francia, lugar vinculado a la historia personal de la actriz, para participar de la ceremonia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El funeral comenzó a las 11 en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption, en un acto de carácter privado destinado a familiares, amigos y miembros de su fundación. A pesar del carácter reservado del encuentro religioso, miles de admiradores se congregaron en las inmediaciones para acompañar la despedida.

Entre las personalidades presentes destacó Marine Le Pen, quien participó del funeral junto a otros referentes políticos y activistas. También formó parte de la comitiva el defensor de las ballenas Paul Watson, uno de los primeros en llegar al templo, en representación del activismo ambiental vinculado a la figura de Bardot.

La ceremonia estuvo presidida por un gran retrato de la actriz ubicado en el interior de la iglesia, donde se la puede ver retratada con una amplia sonrisa. El municipio de Saint-Tropez difundió un comunicado en el que destacó el vínculo histórico entre la ciudad y la actriz, a la que definió como su embajadora más reconocida. “Gracias a su presencia, su personalidad y su aura, dejó una huella en la historia de esta localidad”, señala el texto.

El funeral se realizó tras la polémica generada por el fallido homenaje nacional que había sido ofrecido por el presidente Emmanuel Macron y rechazado por la familia. Por parte del gobierno francés acudió la ministra para la Igualdad y la Defensa de los Derechos de los Animales, Aurore Bergé.

Aunque inicialmente Bardot había expresado su deseo de ser enterrada en su finca de La Madrague, finalmente sus restos descansarán en el cementerio de Saint-Tropez, donde también reposan los restos de sus padres, abuelos y su primer marido, el director Roger Vadim.

Tras el funeral y el posterior entierro en el cementerio de la localidad, los admiradores tienen previsto rendirle un último tributo con un acto multitudinario en el paraje conocido como el Prado de los Pescadores, donde se proyectarán videos con fragmentos de su vida y de sus películas.

Las causas de su muerte

En declaraciones a la revista francesa Paris Match, el marido de Bardot, Bernard d’Ormale, reveló que la actriz falleció a causa de un cáncer. Según explicó, la estrella había resistido dos operaciones y atravesó varios ingresos hospitalarios en los meses previos a su muerte.

El hombre señaló que la artista pasó sus últimos días en La Madrague, su finca en Saint-Tropez, donde residía desde su retiro definitivo del cine. La propiedad fue durante décadas el refugio de numerosos animales, con los que Bardot convivió tras abandonar su carrera artística a los 39 años.

En la entrevista, D’Ormale señaló que su pareja deseaba “un entierro sencillo”, acorde a la vida que eligió tras retirarse del cine en 1973, cuando abandonó la fama para instalarse en el sur de Francia y llevar una existencia que él definió como “de campesina”. También relató que la acompañó hasta el final y que le sostuvo la mano hasta el amanecer del 28 de diciembre, cuando murió “rodeada de los animales que amaba por encima de todo y de mí, que la amaba”, dijo.

Además, contó cómo fueron los últimos momentos juntos y relató que se despertó al escucharla pronunciar “pioupiou”, el apodo que compartían en la intimidad, y que poco después se produjo su deceso. Según describió, en ese momento “una plenitud, una serenidad se dibujaron en su rostro”, y afirmó que la actriz volvió a verse “extraordinariamente bella, como en su juventud”.