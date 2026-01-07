Marcelo Acuña tras la victoria de Vélez: "Todos los partidos van a ser finales y hay que jugarlas como tal"

El delantero fue una de las figuras ante Independiente de La Primera de Mayo y remarcó la importancia del triunfo pensando en la revancha en Catamarca.

Hoy 20:40

Tras la victoria de Vélez de San Ramón ante Independiente de La Primera de Mayo de Catamarca por la ida de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, el delantero Marcelo Acuña analizó el presente del equipo, que viajará a la revancha con una ventaja de 2 a 0.

“Sabíamos que se iba a dar así, en esta instancia todos los partidos van a ser finales y hay que jugarlas como tal. Son detalles los que marcan la diferencia, son 180 minutos y lo importante es que nos vamos con un triunfo”, expresó el atacante tras el encuentro.

Acuña valoró la insistencia del equipo como clave para abrir el partido: “Ganamos porque no dejamos de intentar, lo importante es que la pelota pudo entrar. Ahora hay que definirlo en Catamarca”, sostuvo, ya pensando en el duelo de vuelta como visitante.

El delantero también hizo foco en el aspecto grupal: “Hay que trabajar muchísimo, lo importante es lo grupal, eso lleva a jugar instancias finales. Esto se lo debo a todos mis compañeros, es un grupo humano importante”, remarcó.

Por último, destacó el contexto que ofrece la institución: “Estoy contento, es una institución donde te dejan trabajar tranquilo y uno puede dar el máximo, te obliga a jugar cosas importantes y eso es lindo”, cerró Acuña, dejando en claro la motivación del plantel de cara a la definición de la serie en tierras catamarqueñas.