Federico Vera dejará Independiente y jugará a préstamo en Huracán

El lateral derecho de 27 años, que perdió el puesto en el Clausura con Leonardo Godoy, continuará su carrera en el Globo que dirige Diego Martínez.

Hoy 14:01

El lateral derecho Federico Vera, quien había llegado a Independiente en agosto de 2024 proveniente de Unión, se marchará a préstamo sin cargo a Huracán luego de que ambas instituciones llegaran a un acuerdo en las últimas horas.

Después de varias semanas de charlas, el defensor pasará cedido por los próximos doce meses, con una opción de compra de 1,2 millones de dólares por el 100% del pase. El objetivo del préstamo es que el futbolista pueda recuperar ritmo de juego y continuidad tras haber quedado relegado en el último tramo de la temporada.

El jugador de 27 años había sido titular durante todo el Apertura bajo la conducción de Julio Vaccari, pero con la llegada de Gustavo Quinteros perdió terreno y terminó cediendo el puesto ante Leonardo Godoy, situación que lo empujó a buscar una salida para sumar minutos.

Con la camiseta del Rojo, Vera disputó 54 partidos oficiales y no convirtió goles. En su etapa previa en Unión de Santa Fe, había tenido un rendimiento destacado, con 136 presentaciones y un gol, que habían despertado grandes expectativas al momento de su llegada a Avellaneda. En Huracán intentará relanzar su carrera y volver a ser protagonista.