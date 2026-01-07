Susto en el Bº Santa Lucía: se incendió una vivienda y una familia debió ser asistida

Un incendio registrado durante la siesta de este miércoles generó momentos de preocupación en el barrio Santa Lucía (ampliación 200 Viviendas) en la zona oeste de la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió minutos después de las 15, en una vivienda ubicada en la Manzana 10, donde por causas que se investigan se produjo un foco ígneo en una de las habitaciones del domicilio.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Policía de la Provincia, con apoyo de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara a otros sectores de la casa.

Además, intervino personal del servicio de emergencias médicas SEASE 107, que asistió a los integrantes de la familia por inhalación de humo. Afortunadamente, no se registraron personas con heridas de gravedad.

El incendio provocó daños materiales en la habitación afectada y en parte de la casa, mientras que las actuaciones continuaron para determinar el origen del fuego.