Policiales

Susto en el Bº Santa Lucía: se incendió una vivienda y una familia debió ser asistida

El fuego se desató en un domicilio de la ampliación 200 Viviendas, en la zona oeste de la Capital, y dejó importantes daños materiales.

Hoy 15:30

Un incendio registrado durante la siesta de este miércoles generó momentos de preocupación en el barrio Santa Lucía (ampliación 200 Viviendas) en la zona oeste de la ciudad Capital.

El siniestro ocurrió minutos después de las 15, en una vivienda ubicada en la Manzana 10, donde por causas que se investigan se produjo un foco ígneo en una de las habitaciones del domicilio.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Policía de la Provincia, con apoyo de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara a otros sectores de la casa.

Además, intervino personal del servicio de emergencias médicas SEASE 107, que asistió a los integrantes de la familia por inhalación de humo. Afortunadamente, no se registraron personas con heridas de gravedad.

El incendio provocó daños materiales en la habitación afectada y en parte de la casa, mientras que las actuaciones continuaron para determinar el origen del fuego.

