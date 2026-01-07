Para celebrar el Día de Reyes Magos, La Banda impulsó una jornada comunitaria en el barrio Avenida

La actividad fortaleció los lazos vecinales y puso en valor el acompañamiento a niños y niñas desde una mirada integral de la salud.
Personal del CAMM Nº7 del barrio Avenida llevó adelante una actividad comunitaria en el marco del Día de Reyes Magos, una fecha que invita a reflexionar y a mirar la realidad desde la perspectiva de las infancias, resaltando la importancia de acompañar su crecimiento con cuidado, salud y oportunidades.
Durante la jornada se compartió un espacio de encuentro que permitió renovar la ilusión y la alegría en el barrio, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo valores como la solidaridad, la unión y la esperanza. La actividad buscó poner en valor el rol de la comunidad en la construcción de entornos saludables y contenedores para niños y niñas.
El trabajo se desarrolló de manera articulada con la Junta Vecinal del Barrio Avenida, reafirmando la importancia del trabajo territorial conjunto entre las instituciones y los vecinos para generar espacios de acompañamiento y bienestar.
Esta acción se enmarca en las políticas de promoción de la salud y fortalecimiento comunitario impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a garantizar que cada niño y niña crezca en un entorno con oportunidades, cuidado y calidad de vida en la ciudad de La Banda.