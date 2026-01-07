Ingresar
Para celebrar el Día de Reyes Magos, La Banda impulsó una jornada comunitaria en el barrio Avenida

La actividad fortaleció los lazos vecinales y puso en valor el acompañamiento a niños y niñas desde una mirada integral de la salud.

Hoy 17:35

Personal del CAMM Nº7 del barrio Avenida llevó adelante una actividad comunitaria en el marco del Día de Reyes Magos, una fecha que invita a reflexionar y a mirar la realidad desde la perspectiva de las infancias, resaltando la importancia de acompañar su crecimiento con cuidado, salud y oportunidades.

Durante la jornada se compartió un espacio de encuentro que permitió renovar la ilusión y la alegría en el barrio, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo valores como la solidaridad, la unión y la esperanza. La actividad buscó poner en valor el rol de la comunidad en la construcción de entornos saludables y contenedores para niños y niñas.

El trabajo se desarrolló de manera articulada con la Junta Vecinal del Barrio Avenida, reafirmando la importancia del trabajo territorial conjunto entre las instituciones y los vecinos para generar espacios de acompañamiento y bienestar.

Esta acción se enmarca en las políticas de promoción de la salud y fortalecimiento comunitario impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a garantizar que cada niño y niña crezca en un entorno con oportunidades, cuidado y calidad de vida en la ciudad de La Banda.

TEMAS Municipalidad de La Banda

