Celebración: Los Reyes Magos convocaron a centenares de niños en la ciudad de Fernández

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron la ciudad de Fernández y encabezaron una celebración en el Paseo Capital del Agro.

Hoy 18:21

Los personajes de la tradición cristiana, Melchor, Gaspar y Baltasar, cumplieron con un extenso recorrido por la ruralidad de la ciudad de Fernández y culminaron este martes en la celebración central que se desarrolló en el Paseo Capital del Agro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento contó con la presencia de la intendente Yanina Iturre junto a funcionarios comunales que acompañaron las actividades. Hubo obsequios, música y largas filas para fotografiarse con los Reyes Magos en el escenario.

Los Reyes culminaron su recorrida por los parajes, emprendida que inició el viernes 2 de enero con la visita por los parajes más alejados; Pozo Mosoj, Cheej, Rincón, Puesto Nuevo y San Ramón. Para continuar luego por El Quemao, Mistol, Mistol Chico, Tusca Pozo, Loaj, Lomitas, La Cuchilla, Vinal, Buey Muerto, Pozo Suni y La Loma.

Tanto la Intendente Yanina Iturre como el Director de Cultura Leonardo Fernández, coincidieron en el éxito de esta primera actividad del año y que fueron organizadas para "llevar un momento de alegría a los niños de los parajes". Asimismo, adelantaron que desde la comuna se organizan eventos culturales durante el período de vacaciones para el esparcimiento de los niños, jóvenes y las familias de los barrios y parajes.