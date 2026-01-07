Presupuesto 2026: la Capital contará con más de $196 mil millones para gastos e inversiones

El Honorable Concejo Deliberante de la Capital aprobó este miércoles, en sesión extraordinaria, el Presupuesto Municipal 2026, que fija erogaciones por $196.945.852.077 para la Administración Central y organismos descentralizados.

La sesión fue presidida por Humberto Santillán y contó con la presencia de diez ediles. La ordenanza fue sancionada con voto dividido: siete a favor del oficialismo y tres en contra del bloque del Frente Cambiemos.

Tras la aprobación, Santillán afirmó que el presupuesto “es una hoja de ruta que nos permite trabajar con tranquilidad”, al asegurar que los recursos asignados permitirán iniciar y sostener las tareas municipales durante el próximo período fiscal.

De acuerdo a los fundamentos, el Departamento Ejecutivo Municipal cumple con lo establecido en el artículo 65, inciso 5, de la Carta Orgánica Municipal, y el presupuesto refleja las proyecciones de recursos y gastos para 2026.

El texto aprobado prioriza el destino del gasto público a servicios sociales como higiene urbana, alumbrado público y otros servicios esenciales, además de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura.

También se destaca la continuidad de las inversiones en obras de infraestructura, que serán ejecutadas con fondos de rentas generales, en un marco de administración equilibrada de las cuentas públicas y sin recurrir al endeudamiento.

La ordenanza establece además cuentas especiales para programas de asistencia social, programación cultural, alumbrado público y educación, y faculta al Departamento Ejecutivo a realizar reestructuraciones internas sin incrementar el total de las erogaciones fijadas.