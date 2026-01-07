Ingresar
Central Córdoba hizo oficial la continuidad de Diego Barrera

El delantero cordobés renovó su préstamo y seguirá defendiendo la camiseta del Ferro durante toda la temporada 2026.

Hoy 19:10

El delantero Diego Barrera continuará en Central Córdoba por una temporada más. El futbolista de 21 años, nacido en Río Tercero (Córdoba), seguirá a préstamo desde Talleres, con un vínculo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, el Ferroviario asegura la continuidad de un jugador que forma parte del proyecto deportivo del plantel.

De esta forma el Ferro logra sostener un hombre importante de cara a los desafíos del 2026. Central Córdoba continúa armando su plantel para una nueva temporada. 

