Fórmula 1: así será el nuevo formato de clasificación en 2026

La categoría introducirá cambios en la cantidad de autos, en el sistema de eliminación y mantendrá la estructura de tres tandas. Habrá 22 pilotos en pista y más eliminados en las primeras fases.

Hoy 19:57

La Fórmula 1 se encamina hacia uno de los mayores cambios reglamentarios de su historia y la temporada 2026 marcará un antes y un después en la categoría. Los autos serán más chicos y livianos, contarán con mayor protagonismo de la energía eléctrica, aerodinámica activa, combustible 100% sostenible y se despedirá definitivamente el DRS. En ese contexto, también habrá modificaciones en el formato de clasificación de los sábados.

La clasificación, conocida como qualy, es la sesión que determina el orden de largada para la carrera del domingo y se disputa el día sábado. Hasta ahora se divide en tres tandas cronometradas y eliminatorias: Q1, Q2 y Q3, donde los pilotos giran libremente buscando su mejor tiempo. Al finalizar cada sesión, los más lentos quedan eliminados y ocupan las últimas posiciones de la grilla.

Así será el nuevo formato de la clasificación en 2026

En cuanto a la duración, no habrá cambios: la Q1 seguirá siendo de 18 minutos, la Q2 de 15 y la Q3 de 12. La gran novedad es que la grilla pasará de 20 a 22 autos, debido al ingreso de Cadillac como la undécima escudería.

Ese aumento obliga a modificar el sistema de eliminación. En la Q1 ya no quedarán afuera cinco pilotos, sino seis: solo 16 avanzarán a Q2, mientras que los otros seis ocuparán las posiciones 17 a 22 de la grilla.

En la Q2 ocurrirá algo similar: pasarán a la Q3 los 10 mejores tiempos, mientras que seis pilotos quedarán eliminados en esta fase. La Q3, en cambio, se mantiene sin cambios y seguirá definiendo las primeras diez posiciones.

¿Y la clasificación para la carrera sprint?

La sprint qualy tendrá el mismo formato general, pero con dos diferencias. La primera es que las tandas serán más cortas: 12 minutos en SQ1, 10 en SQ2 y 8 en SQ3. La segunda está relacionada con los neumáticos, que estarán especificados por segmento: medios en SQ1 y SQ2, y blandos en SQ3.

De esta manera, la Fórmula 1 ajusta su formato a la nueva realidad de 22 autos en pista y mantiene la estructura que ya conocen los fanáticos, pero con más exigencia desde la primera tanda y menos margen de error para los pilotos desde el inicio del fin de semana.