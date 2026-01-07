La intendente entregó una distinción a la arquitecta Mishima por su trayectoria en la municipalidad

La Ing. Norma Fuentes distinguió a la subsecretaria de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Nilda Rodríguez de Mishima, quien se jubiló tras cumplir 51 años de trabajo en la Municipalidad de la Capital.

Hoy 20:55

En una emotiva ceremonia realizada en el salón de acuerdos, la jefa comunal entregó una plaqueta de reconocimiento, destacando su compromiso y su invaluable aporte al crecimiento urbanístico de la ciudad.

El acto contó con la presencia de sus familiares, amigos y compañeros municipales. También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski; de Gobierno, Walter Medina Salomón y de Planeamiento, Jorge Vila; entre otros funcionarios.