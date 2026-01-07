La intendente entregó una distinción a la arquitecta Mishima por su trayectoria en la municipalidad

La Ing. Norma Fuentes distinguió a la subsecretaria de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Nilda Rodríguez de Mishima, quien se jubiló tras cumplir 51 años de trabajo en la Municipalidad de la Capital.
En una emotiva ceremonia realizada en el salón de acuerdos, la jefa comunal entregó una plaqueta de reconocimiento, destacando su compromiso y su invaluable aporte al crecimiento urbanístico de la ciudad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El acto contó con la presencia de sus familiares, amigos y compañeros municipales. También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylañski; de Gobierno, Walter Medina Salomón y de Planeamiento, Jorge Vila; entre otros funcionarios.