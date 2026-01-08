Joven denunció a su pareja, un cabo de policía, por haberla arrojado de una moto en movimiento

La fiscal María del Pilar Gallo investiga a un agente de la Departamental Nº 4, luego de que su pareja declarara que el uniformado la empujó mientras circulaban en motocicleta. La mujer sufrió lesiones y fue asistida por un vecino.

Hoy 09:17

La Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, a cargo de la fiscal María del Pilar Gallo, abrió una investigación contra un cabo de policía denunciado por su pareja en el marco de un presunto hecho de violencia de género.

Según la denuncia, la víctima —una mujer de 28 años, residente en el barrio Ampliación Parque Industrial— contó que el episodio ocurrió alrededor de las 13, cuando viajaba como acompañante en una motocicleta de 110 cilindradas conducida por su novio, identificado como Juárez, de 29 años, integrante de la División Prevención de la Departamental Nº 4.

La joven sostuvo que mantiene una relación con el acusado desde hace más de un año, aunque no conviven ni tienen hijos en común. Relató que, mientras circulaban por Calle 3, le reclamó al uniformado por mensajes que habría recibido de su expareja. Tras comunicarle además su intención de terminar la relación, el cabo se habría alterado y la empujó de la moto en movimiento, provocando su caída.

Como consecuencia, la mujer sufrió lesiones en el brazo izquierdo. Indicó que el acusado se retiró del lugar sin brindarle asistencia y que posteriormente fue auxiliada por un vecino. Por orden de la fiscal Gallo, se activó el protocolo correspondiente para casos de violencia de género.